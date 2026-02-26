비인기 동계 종목 지속 후원… 국제무대 빛난 성과
LG는 동계스포츠 종목인 스켈레톤과 아이스하키에 대한 후원을 꾸준히 이어오고 있다. 구광모 회장 취임 이후 강조해 온 미래 인재 육성 기조가 스포츠 후원에서도 일관되게 적용되고 있다는 평가다.
LG는 2015년 스켈레톤 국가대표팀을 시작으로 남자·여자·청소년 아이스하키 국가대표팀을 후원하고 있다. 스켈레톤이라는 이름조차 생소하던 시절 열악한 환경을 개선하기 위해 국내외 전지 훈련과 장비를 지원했다. 스켈레톤은 한 대 가격이 1500만원에 달하고 1~2년에 한번 교체해야 해 비용 부담이 만만치 않다. 특히 해외 훈련이 불가피한 썰매 종목의 특성을 감안하면 정부 지원만으로는 국가대표팀을 운영하기가 어려워 LG 같은 대기업의 후원이 큰 도움이 되고 있다. 이같은 지원에 힘입어 한국 스켈레톤의 간판 정승기 선수는 부상을 이겨내고 지난해 12월 월드컵 대회와 동계올림픽에서 활약하며 많은 이들에게 감동을 안겼다. 아이스하키 국가대표팀 역시 국제 경기에서 꾸준한 성과를 내고 있다. 한국 대표팀은 지난해 11월 중국 베이징에서 열린 국제아이스하키연맹(IIHF) 남자 아시아챔피언십에서 준우승을 차지했다. 국제대회에 꾸준히 참가하고 체계적인 훈련이 있었기에 가능한 성과다.
LG는 아이스하키 종목을 보다 널리 알리기 위해 2022년부터 ‘코리아 아이스하키 리그’ 대회의 타이틀 스폰서도 맡고 있다. 올해 대회에는 고등학교 연합팀이 처음 출전해 아이스하키 저변 확대와 미래 세대 육성에 중요한 발판이 됐다. LG는 스포츠 문화 발전과 꿈나무 육성을 위해 동계스포츠를 비롯한 비인기 종목 후원을 계속 이어간다는 방침이다.
