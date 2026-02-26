‘치지직’ 동계올림픽 중계로 이용자수 역대 최대
네이버 스트리밍 플랫폼 치지직이 2026년 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 통해 서비스 출범 이후 최대 이용자 수를 기록했다.
이번 달 15일 기준 치지직의 일일 활성 이용자 수(DAU)는 지난해 11월 대비 36% 증가하며 최고치를 달성했다. 치지직은 스트리머와 전·현직 선수들이 참여하는 ‘동계올림픽 같이보기’ 콘텐츠도 제공했다. 같이보기 방송은 18일 기준 1600건을 넘어섰다. JTBC 뉴스와 JTBC Sports 채널에 업로드된 주요 명장면 영상 조회수는 총 1500만회를 찍었다.
치지직은 이번 동계올림픽 중계에서 사상 최초로 116개에 달하는 전 세부 종목을 모두 생중계했다. 쇼트트랙, 피겨스케이팅 같은 인기 종목을 포함해 평소 상대적으로 관심이 낮았던 종목까지 실시간으로 제공해 시청자의 선택 폭을 크게 넓혔다.
이용자들은 메달 획득 경기를 포함한 주요 경기 VOD 바로가기 팝업 배너를 통해 경기 종료 직후 주요 장면도 즉시 다시 시청할 수 있었다. 이용자들은 과도한 광고 없이 전 종목 경기를 손쉽게 접할 수 있다는 점에 높은 만족도를 보였다.
네이버 관계자는 “치지직이 스트리머, 선수, 시청자가 함께 만들어가는 커뮤니티형 스포츠 시청 문화를 정착시킬 수 있다는 가능성을 확인했다”며 “앞으로 월드컵, e스포츠 월드컵(EWC) 등 굵직한 IP를 통해 이용자가 함께 즐기고 소통하는 경험을 확장해 나갈 것”이라고 말했다.
