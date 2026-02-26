네트워크·벤처 투자 활용 미래 성장동력 발굴
GS그룹은 계열사 네트워크와 벤처 투자를 적극 활용해 미래 성장동력을 발굴하고 있다. 사업 본업 경쟁력을 강화하는 동시에 지속가능한 성장을 이뤄 주주 가치를 높인다는 전략이다. 이와 함께 고객과 주주를 최우선으로 두고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 펼치는 중이다.
신사업 투자 전략은 계열사 사장단과 신사업 담당 임원들을 중심으로 수립된다. GS그룹은 2020년 ‘스타트업 벤처와 함께하는 미래 성장’을 신사업 전략으로 선언한 뒤 신생 기업에 적극 투자하며 친환경 신사업을 발굴하고 있다. 기업형 벤처캐피털(CVC)인 GS퓨처스와 GS벤처스가 ㈜GS와 함께 산업바이오, 재활용, 에너지 전환 등 미래 사업분야 중심 포트폴리오에 투자한다. 신사업 공유회에서는 주기적으로 각 계열사별 신사업 담당자들이 모여 현황을 점검하고 그룹 미래 전략을 수립한다.
㈜GS는 최근 3년간 평균 당기순이익(일회성 비경상 이익 제외)의 40% 이상을 주주에게 환원하는 배당 정책을 지향하고 있다. 또한 ESG 경영 강화를 위해 2021년 이사회 산하 ESG위원회를 신설해 관련 정책을 심의·의결하고 있다. 이외에도 GS그룹은 오픈 이노베이션 커뮤니티 ‘52g’를 통해 자발적 참여를 기반으로 한 디지털 업무 혁신 문화를 정착시켜 가는 중이다. 최근에는 인공지능 전환(AX) 플랫폼 ‘미소(MISO)’를 출시하고 그룹 해커톤을 정례화하는 등 AI 기술 내재화를 위한 변화 기반을 마련했다.
