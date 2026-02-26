‘맛의 다양화’로 두쫀쿠 열기 이을 시즌3 상품 출시
‘오픈런’과 ‘완판’이라는 단어가 늘 따라다닌다. 모두 ‘두쫀쿠’에 대한 이야기다.
이 같은 열풍 속에 지난해 12월 출시된 이마트24의 초코카스테라카다이프모찌, 초코카다이프모찌 2종도 가파른 판매 상승세를 보이며 디저트 상품군 매출 1·2위에 올랐다. 출시 2주 차에는 전주 대비 판매량이 81% 증가했고, 3주 차에도 판매량이 55% 늘어나는 등 그야말로 폭발적인 상승세가 이어졌다.
이마트24는 이에 멈추지 않고 2월 두바이 스타일 카다이프 차별화 상품 10종을 대거 추가 출시하며 ‘두쫀쿠’의 열기를 이을 시즌3 상품을 발빠르게 선보였다. 이번 출시된 두바이 스타일 상품 10종은 기존 ‘두쫀쿠’에서 진화한 ‘두바이 스타일 시즌3 상품’ 이라는 점에서 그 의미가 크다.
이마트24는 카다이프·피스타치오·초콜릿 등 두바이 스타일의 핵심 정체성은 유지하되, 맛의 조합과 형태를 확장한 시즌3 상품 전략을 선택했다.
‘맛의 다양화’. 이마트24 시즌3 두바이 스타일 상품의 핵심 키워드다. 실제로 2월 추가로 출시된 10종은 기본형 ‘두쫀쿠’를 비롯해 샌드위치, 크림빵, 아이스크림까지 카테고리를 확장하며 두바이 스타일을 새롭게 재해석했다.
출시 이후 반응도 빠르게 나타나고 있다. 앞서 출시된 카다이프 2종을 포함, 두바이 스타일 차별화 전상품 12종의 누적 판매량도 약 58만개를 돌파하며 이마트24 대표 스타 상품으로 일찌감치 자리를 꿰찼다.
