‘K-쇼핑 랜드마크’… 1월 외국인 매출 900억 돌파
신세계백화점
신세계백화점이 한국을 방문하는 외국인들에게 ‘K-쇼핑 랜드마크’로 떠오르고 있다. 신세계백화점은 지난 1월에만 외국인 매출이 900억원을 돌파하며 역대 최대치를 경신했다고 밝혔다.
이러한 외국인 매출 성장은 신세계백화점의 랜드마크 전략이 외국인 고객들에게도 적중했다는 분석이다. 실제, 명동 본점, 강남점, 부산 센텀시티 등 랜드마크 점포는 외국인들에게 꼭 가봐야 할 쇼핑 명소로 자리잡으면서 외국인 매출 성장을 이끌고 있는 것으로 나타났다.
신세계백화점 본점의 신세계스퀘어는 하이엔드 브랜드가 집결한 ‘럭셔리 맨션’으로 재탄생해 전년대비 외국인 매출이 두배 가까이 늘었다. 강남점은 국내 최대 규모의 식품관으로 ‘명품 K-쇼핑’과 ‘K-푸드 성지’로 전년대비 50%가 넘는 외국인 매출 신장을 보였다.
120여 개국 22만명 규모인 글로벌 멤버십 제도 역시 차별화된 경쟁력이다. 특히, 연 500만원 이상을 쇼핑하는 외국인 우수고객(VIP) 수는 지난해 두배 증가했으며, 최상위 등급인 S-VIP 외국인 고객수와 매출 또한 두배 증가한 것으로 나타났다.
신세계백화점은 수요에 맞춘 공격적인 마케팅으로 외국인 최대 매출 성과를 이어간다. 2026년 외국인 VIP 멤버십을 업계 최고 수준으로 개편한다. 기존 혜택(세일리지·발렛·사은참여권)에 더해 외국인 고객들의 선호도가 높은 푸드마켓과 F&B 금액할인권 제공을 확대한다.
