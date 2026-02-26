‘신라면 골드’ 출시… 40년 전통의 맛 잇는다
농심이 신라면 출시 40주년을 맞아 1월 초 선보인 ‘신라면 골드’가 출시 약 한 달 만에 판매량이 1000만 봉을 넘어섰다. 40년간 축적된 신라면의 브랜드 파워와 차별화된 제품력이 다시 한번 확인됐다는 평가다.
특히 이마트에서는 출시 이후부터 지난달 29일까지 라면 카테고리 누적 매출액이 농심 신라면, 짜파게티에 이은 3위로 올라섰다. 짧은 기간이지만 신제품이 기존의 탄탄한 입지의 제품들과 어깨를 나란히 하며 상위권에 진입한 셈이다.
최근 신라면은 시장 트렌드 변화와 글로벌 소비자들의 입맛을 반영해 다양한 변신을 거듭해 나가고 있다. 농심이 2024년 출시한 신라면 툼바는 특유의 매콤 꾸덕한 맛으로 세계인들의 입맛을 사로잡고 있다. 특히, 일본 유력 경제 전문지 닛케이 트렌디(Nikkei Trendy)가 발표한 ‘2025년 히트상품 베스트30’에 신라면 툼바가 한국 라면 최초로 이름을 올리는 등 세계적인 K라면 열풍을 주도하고 있다는 평가다.
또한, 농심은 지난해 11월 ‘신라면 김치 볶음면’을 새롭게 선보이며 글로벌 소비자 입맛에 공략에 박차를 가하고 있다.
약 2년 간의 개발과정 끝에 매콤함과 달콤함의 조화를 뜻하는 스와이시(Swicy) 트렌드를 반영해 외국인에게 친숙한 단맛과 한국식 매콤달콤한 맛을 조화롭게 구현한 것이 특징이다. 신라면 김치볶음면은 농심의 올해 글로벌 주력 제품으로, 올해 70여개국 진출을 추진한다.
