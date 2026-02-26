3년 연속 ‘농어촌 ESG 실천 인정 기업’ 선정
롯데마트
롯데마트는 지난 1월 22일 열린 ‘농어촌 ESG 대상 시상식’에서 3년 연속 ‘농어촌 ESG실천 인정 기업’에 선정돼 인정패를 수상했다.
롯데마트는 지난해 7월 연안 안전의 날을 맞아 17~18일 전남 여수시에서 환경 보호 활동을 전개했다. 현장에는 롯데마트·슈퍼 임직원을 포함해 여수해양경찰서, 환경재단, 여수시 어촌계, 여수 시민 등 100여 명이 함께했다. 여수는 해양폐기물 수거량이 많은 지역 중 하나로, 2026 여수세계섬박람회를 앞두고 지속가능한 해양 도시로서의 가치와 역할이 더욱 주목받고 있다. 더불어 시민과 어촌계원을 대상으로 연안 안전 캠페인도 진행했다. 여수해양경찰서와 협업해 구명조끼 착용법, 해수욕장 안전수칙, 심폐소생술 및 AED 사용법을 교육하고, 어촌계에팽창식 구명조끼 160개를 기부했다.
롯데마트는 이 외에도 지난해 11월 ‘2025 동반성장 주간 기념식’에서 단체 부문 최고 훈격인 대·중소기업 동반성장 유공 대통령표창을 수상했다. 롯데마트는 글로벌 진출 지원, 중소기업 협력, 농어촌 상생 등 ESG 기반 상생 경영이 높게 평가되며 대통령표창 수상 기업으로 선정됐다.
김혜영 롯데마트·슈퍼 ESG조직문화팀장은 “농어촌은 유통 산업의 핵심 기반이자 함께 성장해야 할 파트너”라며 “앞으로도 농어촌과의 상생을 중장기 ESG 전략의 핵심 축으로 삼아 현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 상생 활동을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
