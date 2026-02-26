‘상생하우스’ 거점 中企 상품 성장 체계 고도화
롯데홈쇼핑
롯데홈쇼핑은 상생을 경영의 핵심 가치로 삼고 중소 협력사와의 동반성장 모델을 체계화해 왔다. 유통업계 최초로 상생방송 입점을 위한 파트너사 품질관리 교육을 진행하고, 숏폼 무료 제작을 지원하는 등 실질적인 지원을 확대하고 있다. 또한 식품, 생활용품을 제조하는 소상공인을 넘어 헬스케어, 이미용 등 카테고리 확장을 위해 지난해 4월부터 ‘상생하우스’에 입점할 업체를 자체 공개 모집하고 있다. 지난해 24개 중소기업을 선정한 가운데 웨어러블 숙면기기 ‘슬리피솔’ 등 우수한 기술력을 갖췄으나 판로 확보에 어려움을 겪고 있는 업체를 다수 발굴했다.
‘슬리피솔 수면밴드’는 부산에 위치한 올해 창립 9년차 헬스케어 스타트업 ㈜리솔의 대표 상품이다. 현대인의 약 80%가 겪는 수면 부족과 불균형, 스트레스, 불안 증상 완화에 도움을 주는 수면 유도기기로, 국내 유명 대학병원 신경정신과 연구팀과의 임상실험을 통해 성능과 효과를 입증했다. 미백, 주름 기능성을 인증 받은 ‘K가디언스 씨씨크림’은 롯데홈쇼핑 상생하우스를 통해 첫 선을 보였다.
롯데홈쇼핑은 향후 상생하우스를 거점으로 중소기업의 상품 발굴, 육성, 확장으로 이어지는 단계별 성장 체계를 한층 고도화해 나갈 계획이다. 유망 기업을 선제적으로 발굴해 초기 기획 단계부터 공동 개발을 추진하고, 데이터 기반 상품 분석과 채널별 맞춤 전략을 접목해 시장 안착 가능성과 성장 속도를 동시에 높일 방침이다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사