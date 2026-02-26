방한객 2000만 시대, 관광 필수 코스로 자리매김
CJ올리브영
한국 관광 산업이 방한 관광객 2000만명 시대를 눈 앞에 둔 가운데 CJ올리브영이 외국인 관광객의 한국 여행 필수 코스로 자리잡았다.
특히 글로벌 MZ세대를 중심으로 ‘현지인처럼 여행하기(Travel like the locals)’ 트렌드가 확산하면서 외국인 관광객의 여행 동선이 서울 중심에서 제주·부산 등 비수도권 지역으로 빠르게 확대되고 있다.
올리브영 매장이 지역 관광 랜드마크로 자리잡은 비결 중 하나로 매장 대형화 전략이 꼽힌다. 또 외국인 관광객의 발길이 비수도권 매장까지 넓어짐에 따라, 관광객이 여행지에서의 기억을 오래 기억할 수 있도록 해당 지역 매장에서만 구매할 수 있는 지역 특화 상품도 잇달아 선보이고 있다.
제주 지역 특화 상품이 대표적이다. 올리브영은 지난 2023년 자체 라이프스타일 브랜드 ‘라운드어라운드’를 통해 제주 특산물인 감귤을 활용한 립밤과 핸드크림 등 바디케어 제품을 처음 선보였다. 제주 농가에서 직접 재배한 감귤 껍질 추출물을 원료로 활용해 지역 특산물의 가치를 제품에 담아냈다.
특화 상품을 선보이는 지역도 점차 확대하고 있다. 지난해 6월 강릉 지역 특화 상품 7종을 출시했다. 또 지역 특화 상품군을 먹거리 기념품으로도 확장하고 있다. 자체 건강 간식 브랜드인 딜라이트프로젝트를 통해 선보인 ‘제주감귤 빨미까레’와 부산 명물 씨앗호떡을 모티브로 한 ‘씨앗호떡 달고나’가 대표적인 사례다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사