중소기업 해외 진출 위한 현장 중심 지원 노력
한국중부발전
한국중부발전은 국내 발전 산업이 성숙기에 접어들고 탄소중립을 향한 에너지 전환이 가속화되는 환경 속에서 발전 기자재 중소기업의 해외 진출을 지원하는 수출 플랫폼 전략을 추진하고 있다. 자본력과 정보망이 부족한 중소기업이 글로벌 전력 시장의 높은 진입장벽을 홀로 넘기 어려운 현실을 고려한 행보다.
중부발전은 해외 바이어들이 중시하는 ‘사용 실적’ 확보를 돕기 위해 인도네시아 찌레본·탄중자티 발전소 등 자사 해외 사업장을 중소기업의 실증 무대로 제공하고 있다. 국내 협력사의 국산 기자재를 실제 설비에 장착해 운영 데이터를 축적하고, 성능을 검증해 공식 인증서까지 발급하는 방식이다.
중부발전은 수출 이후 사후관리 문제를 해결하기 위해 인도네시아 주요 거점에는 KOMIPO 팩토리도 구축했다. 공동 사무 공간과 물류 창고를 제공하고, 현지 인력이 마케팅과 기술 지원을 맡는다. 공동 창고 운영과 긴급 부품 공급 체계를 통해 물류비 부담을 줄이고 현지 신뢰도를 높이고 있다. 해외동반진출 연구회를 통해 기술 규격과 시장 정보도 공유하고 있다.
아울러 글로벌 표준과 국가별 인증 요건에 맞춘 제품 개선을 지원하고, 노후 설비 개선 수요와 연계해 수출 기회를 발굴하고 있다. 중부발전의 지원은 매년 수백만 달러 규모의 수출 성과로 이어지는 추세다. 이영조 한국중부발전 사장은 “중소기업의 해외 진출을 위한 현장 중심 지원을 지속하겠다”고 밝혔다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사