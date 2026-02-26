신규·기존 고객 참여 가능한 퇴직연금 이벤트
삼성증권
삼성증권은 ‘퇴직연금 스타트-업’ 이벤트를 다음달 31일까지 진행한다. 이번 이벤트는 IRP(개인형퇴직연금) 신규 고객과 기존 고객 모두 참여할 수 있다. 총 세 가지 프로그램으로 운영된다.
먼저 IRP 계좌를 새로 개설한 고객을 대상으로 ‘Welcome 이벤트’가 진행된다. 이벤트 대상 고객이 입금 인정 기간 내 IRP 계좌에 100만 원 이상, 1000만 원 미만을 순입금할 경우 달성 고객 전원에게 모바일상품권 1만 원권이 제공된다.
IRP 계좌 복귀 고객을 위한 ‘Re-start 이벤트’도 마련됐다. 대상은 2024년 말 기준 IRP 잔고가 100만 원 이상이었으나, 2025년 들어 IRP 계좌의 순입금액이 10만 원 미만인 고객이다. 해당 고객이 입금 인정 기간 내 IRP 계좌에 300만 원 이상, 1000만 원 미만을 순입금하면 모바일상품권 1만 원권을 받을 수 있다.
신규 및 기존 고객 모두를 대상으로 하는 ‘IRP Level-up 이벤트’는 순입금액 규모에 따라 혜택이 차등 지급되는 방식이다. 최대 3000만 원 이상 순입금한 고객에게는 모바일상품권 3만 원권이 전원 지급된다. 이벤트 순입금액은 신규 입금액뿐 아니라 타사 연금 이전 금액, 만기된 ISA를 연금으로 전환한 금액까지 합산해 산정된다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 삼성증권 모바일 애플리케이션 엠팝(mPOP)을 통해 확인할 수 있다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사