희토류·이차전지 소재 밸류체인 구축 본격화
LS그룹이 희토류를 비롯한 국가 핵심소재의 안정적 공급 기반을 마련하는 동시에 국가첨단전략산업인 이차전지 소재 분야 경쟁력 강화에도 속도를 내고 있다.
희토류 자석은 전기차, 풍력발전기, 로봇, 전투기, 도심항공모빌리티(UAM) 등 첨단 산업 전반에 필수 소재지만, 글로벌 공급의 90% 이상을 중국이 차지하고 있다. 이에 LS그룹은 희토류 산화물 확보부터 금속화, 자석 제조에 이르는 밸류체인 구축을 추진해 한국 산업의 공급망 다변화와 에너지 안보 강화에 기여한다는 방침이다.
우선 LS전선은 미국 내에 희토류 영구자석 공장 구축을 추진 중이며, 생산 제품은 주요 완성차 및 전장 업체에 공급할 계획이다. LS에코에너지는 285억원을 투자해 베트남에서 희토류 금속 사업을 추진한다. 희토류 산화물(글로벌 광산업체)-희토류 금속(베트남·LS에코에너지)-영구자석(미국·LS전선)으로 이어지는 희토류 영구자석 밸류체인 구축이 본격화될 전망이다.
LS는 배터리 소재 분야에서도 ‘국산 밸류체인’ 구축을 통해 소재 강국 실현에 기여하고 있다. 1조원을 투자해 전북 군산 새만금 국가산단에 LS-엘앤에프 배터리솔루션 전구체 공장을 준공했다. 생산 목표는 올해 2만t, 내년 4만t, 2029년 12만t이다. 비철금속 제련회사 LS MnM 역시 올해 울산 공장 준공에 이어 2029년 새만금 공장까지 가동되면 전구체의 핵심 소재인 황산니켈을 연간 6만2000t 규모로 양산할 예정이다. LS는 이를 통해 LS MnM(황산니켈)-LLBS(전구체)-엘앤에프(양극재)로 이어지는 이차전지 소재 생태계를 구축해 국가 전략산업 경쟁력을 높인다는 구상이다.
