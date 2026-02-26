따뜻한 나눔 활동 실천으로 지역사회와 동행
효성
효성은 ‘나눔으로 함께 하겠습니다’라는 슬로건을 내걸고 취약계층 지원, 문화예술 후원, 호국보훈 등 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다.
효성은 우선 2008년부터 사랑의 헌혈 행사를 이어오는 중이다. 최근에도 소아암 환아 지원금 3000만원과 헌혈증 322장을 한국백혈병소아암협회에 전달했다. 또 2013년부터 푸르메재단과 협력해 저소득층 장애아동 치료비도 지원하고 있다.
지역 취약계층을 대상으로 김장 김치, 백미 등 생필품 지원도 전개하고 있다. 경력보유여성 취업활성화 프로그램을 통해 중장년 여성의 경제적 자립 기반 마련에도 힘쓰고 있으며 산불, 집중호우, 코로나19 등 국가적 재난이 발생할 때마다 대한적십자사 등을 통해 복구 성금을 전달해 왔다.
효성은 이와 함께 2018년부터 서울장애예술창작센터를 후원해 장애 예술인의 안정적인 창작 활동을 지원하고 있다. 후원금은 작가들의 창작 활동비와 전시 기획, 홍보 지원 등에 사용된다.
2010년 육군 1군단 광개토부대와 ‘1사1병영’ 자매 결연을 맺은 이후 위문금 전달, 복지시설 지원 등을 이어오고 있다. ‘책 읽은 병영 만들기’ 사업을 통해 독서카페를 기증하기도 했다. 2012년부터 6·25 및 월남전 참전 국가유공자의 주거 환경 개선을 지원하는 ‘나라사랑 보금자리’ 사업을 후원 중이다. 국가유공자 및 보훈 가족의 문화·여가 활동 지원, 국립서울현충원 1사1묘역 가꾸기 등도 진행하고 있다.
