햇살처럼… 사회 곳곳에 온정의 손길

에쓰오일은 ‘햇살 나눔’이라는 비전 아래 장기간 적극적인 사회공헌 활동을 전개하고 있다. 햇살나눔은 햇살처럼 사회 곳곳에 온정의 손길을 전하는 나눔 경영을 통해 밝은 사회를 만들고자 하는 의지를 담고 있다.
지난 14년간 4030개의 주유소와 복지시설을 매칭해 총 51억원을 후원한 ‘주유소 나눔 N 캠페인’, 10년째 이어온 저소득가정 난방유 지원사업인 ‘Hope to you(油) 캠페인’, 청년 푸드트럭 유류비 후원 프로그램 등이 그 대표적인 사례들이다.
문화 예술을 통한 사회공헌에도 적극적으로 나서는 중이다. 본사에서 매월 무료 문화예술 공연을 개최해 지역 주민에게 문화 향유의 기회를 제공해 왔다.
또 발달 장애인으로 구성된 하트하트오케스트라를 2009년부터 후원해 오고 있다. 지난해 4월부터는 장애인 표준사업장인 하트하트 아트앤컬쳐에 지분 투자를 하기도 했다.
사회복지공동모금회 주관 ‘희망 나눔 캠페인’에도 꾸준히 성금을 전달하고 있다. 올해 기부한 20억원을 포함해 그간 사회복지공동모금회에 기부한 성금은 총 290억원에 달한다.
임직원들이 만든 에쓰오일 사회봉사단은 전국 80여개 프로그램을 통해 자원봉사 활동을 펼친다. 임직원들은 2008년부터 급여 나눔을 통해 담도폐쇄증 환아 가정에 치료비를 지원했다. 에쓰오일 사진동호회는 2011년부터 전국 각지의 담도폐쇄증 투병 가족들에게 사진 촬영 봉사를 전개했다.
