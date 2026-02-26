‘명품특허’로 글로벌 경쟁력 확보… R&D 투자 확대
LG에너지솔루션
LG에너지솔루션이 글로벌 기술 패권 확보의 핵심 무기로 ‘명품특허’를 지목하고 연구개발(R&D) 투자를 지속적으로 확대하고 있다. ‘명품특허’는 우수한 기술성과 넓은 권리범위, 강한 보호 수준을 갖춘 고품질 특허를 의미한다.
LG에너지솔루션은 국내에서 가장 먼저 이차전지 연구를 시작해 30년 넘는 업력을 쌓았으며, 지난해 10월 기준 8만6000건의 특허를 출원했다. 소재와 전극 설계, 공정 등 사실상 배터리 생산의 전 과정에 대한 핵심 특허를 선점했다는 평가다. 특히 중국 기업 대상 배터리 구조 특허 침해 소송에서 잇따라 승소하는 등 명품특허가 가진 경쟁력을 재확인하는 사례도 이어지는 중이다.
LG에너지솔루션은 기술 리더십을 기반으로 미래 준비에도 속도를 내고 있다. 지난해 3분기 매출 대비 R&D 투자 비중은 5.6%, 금액은 9676억원으로 3분기 기준 역대 최대 수준을 기록했다.
올해 말 공급 예정인 차량용 LFP(리튬인산철) 배터리에는 파우치형 배터리 최초의 셀투팩(CTP) 공정 솔루션이 적용된다. 모듈 단계를 없애 에너지밀도와 가격, 안정성을 높이는 혁신 기술이다.
중저가 시장에서 차세대 배터리로 떠오르는 LMR(리튬망간리치) 배터리도 2028년 상용화 목표로 GM과 공동 개발 중이다. 아울러 업계에서 ‘게임 체인저’로 불리는 건식전극 분야는 450건의 관련 특허를 기반으로 2028년 제품 본격 양상에 들어갈 계획이다.
