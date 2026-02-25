시사 전체기사 [포토] 여권 발급 수수료 인상 입력:2026-02-25 00:09 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 한 시민이 24일 서울 송파구청 여권과 벽에 붙여져 있는 여권 발급 수수료 인상 안내문을 바라보고 있다. 오는 3월 1일부터 제조 원가 상승으로 여권 발급 수수료가 2000원 인상된다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 “계곡 불법시설 835건밖에 안 될리가” 재조사 지시 2 ‘반환’ 주장에도…‘1억 공천헌금’ 강선우 체포동의안 가결 3 김어준 ‘상왕 정치’에 반감… ‘뉴잼’, 대안 스피커와 세력화 4 [단독] “이성윤 임명 납득 못해”… 특위 위원 5명, 정청래에 면담 요청 5 “계곡 정비 보다 쉬워”…李대통령, 다주택 투기 재차 경고 해당분야별 기사 더보기 1 “위험자산 팔자”…비트코인 6만3000달러 붕괴 2 “망고·바나나 먹어볼까?” 할당관세 인하에 수입과일 가격 ↓ 3 상속세 낮추기 위한 주가 낮추기 막는다… ‘주가 누르기 방지법’ 추진 4 “연봉 4억에 주식도 주겠다”… 몸값 뛰는 한국 반도체 인재 5 강남3구 수억 낮춰 급매물, 집값 상승 기대도 ‘뚝’… 변화 조짐 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 고교 입학 앞두고 은마아파트 이사 5일 만에 참변 2 ‘어? 주인이 아니었네’ 종로 금은방 24억원 탈취 사건 3 [단독] 의사 꿈 안고 ‘은마’ 이사왔는데… 예비 여고생, 닷새만에 화재 참변 4 라면으로 버티던 말기암 환자, 집에서 돌봄·치료 ‘존엄한 임종’ 5 “‘모텔 연쇄 사망’ 신상공개 안하나”… 온라인선 이미 신상털이 해당분야별 기사 더보기 1 전쟁 4년이 바꿨다… ‘고아·과부의 나라’ 된 우크라 2 심야 택시도 아닌데…日 식당 ‘밤 10시 할증’ 도입 3 쿠팡, 美 하원에서 약 7시간 비공개 증언…트럼프 대체 관세로도 불똥 튀나 4 伊 절도범의 대굴욕…희귀 광물인 줄 알고 챙긴 ‘이것’ 5 [송세영 특파원의 여기는 베이징] 찬사·비판 쏟아진 시댄스 2.0 데뷔… 콘텐츠 시장 격랑 예고 해당분야별 기사 더보기 1 도박 4인방 중징계… 롯데 전력 구상 ‘먹구름’ 2 남지현 “한복 입은 나, 얼마나 달라졌을까…저도 기대 컸죠” 3 ‘전원 성인 그룹’된 아이브, 정규 2집으로 컴백 4 화제성 ‘뚝’ 동계올림픽… JTBC 독점 중계 여파 ‘시끌’ 5 “동계올림픽 하는 줄도 몰랐다”… JTBC 독점 중계 여파 ‘시끌’ 해당분야별 기사 더보기 1 주말마다 북적이더니…국립공원 탐방 1위 북한산 ‘753만명’ 2 李대통령 말 한마디에…‘100원 생리대’ 출시한 ‘이곳’ 3 공공도서관 책에 밑줄을?…김지호 “습관 때문” 해명 4 “한국 쌍둥이 출산율 세계 최고… 다태 임신 위험성 알아야” 5 미술관 오픈런의 효시… 시대를 읽는 전시로 살아남다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] 고교 입학 앞두고 은마아파트 이사 5일 만에 참변 금고 열고 흉기 휘두른 20대 제압한 이 남성의 정체 李대통령 말 한마디에…‘100원 생리대’ 출시한 ‘이곳’ 쿠팡, 美 하원에서 약 7시간 비공개 증언…트럼프 대체 관세로도 불똥 튀나 “유튜브 소품” 60억 위조 수표 제작…청담 부자 행세 30대 덜미 “계곡 정비 보다 쉬워”…李대통령, 다주택 투기 재차 경고 격론은커녕 ‘입틀막 의총’… 식물정당 된 국민의힘 “‘모텔 연쇄 사망’ 신상공개 안하나”… 온라인선 이미 신상털이 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요