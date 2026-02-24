시사 전체기사 [포토] 일본에 뜬 전기수직이착륙기 플라잉카 입력:2026-02-24 22:20 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 24일 일본 도쿄에서 일본 스타트업 스카이드라이브가 개발한 전기수직이착륙기(eVTOL) ‘플라잉카’ 무인 비행체가 시연되고 있다. AP뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “계곡 정비 보다 쉬워”…李대통령, 다주택 투기 재차 경고 2 격론은커녕 ‘입틀막 의총’… 식물정당 된 국민의힘 3 김어준 ‘상왕 정치’에 반감… ‘뉴잼’, 대안 스피커와 세력화 4 ‘반환’ 주장에도…‘1억 공천헌금’ 강선우 체포동의안 가결 5 거여의 이상한 대통령 지지모임… 집권 2년차 황당한 내분 해당분야별 기사 더보기 1 “저럴 때만 미국 기업이지”… 쿠팡 대표 ‘입꾹닫’에 발끈 2 “위험자산 팔자”…비트코인 6만3000달러 붕괴 3 “망고·바나나 먹어볼까?” 할당관세 인하에 수입과일 가격 ↓ 4 美 관세 제동, 환율 시나리오는… 1300원 안정 vs 1500원 위협 5 무서운 외식물가…칼국수 1만원 육박, 삼겹살 2만1천원 넘겨 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 대치동 은마아파트 화재 10대 여성 사망·3명 부상 2 “‘모텔 연쇄 사망’ 신상공개 안하나”… 온라인선 이미 신상털이 3 [단독] 고교 입학 앞두고 은마아파트 이사 5일 만에 참변 4 라면으로 버티던 말기암 환자, 집에서 돌봄·치료 ‘존엄한 임종’ 5 은마아파트 화재로 10대 딸 사망…범죄 혐의점 없어 해당분야별 기사 더보기 1 전쟁 4년이 바꿨다… ‘고아·과부의 나라’ 된 우크라 2 伊 절도범의 대굴욕…희귀 광물인 줄 알고 챙긴 ‘이것’ 3 일본인 112명, 호적에 ‘독도’ 도발…20년 만에 4.3배↑ 4 쿠팡, 美 하원에서 약 7시간 비공개 증언…트럼프 대체 관세로도 불똥 튀나 5 트럼프 “이란 전쟁 결정은 내가 내린다”…군 내부 신중론 보도 반박 해당분야별 기사 더보기 1 ‘왕과 사는 남자’ 600만 돌파…천만 영화 ‘왕의 남자’보다 빠르다 2 류승완 “‘휴민트’ 여한 없고 ‘왕사남’ 잘 돼서 좋다” 3 도박 4인방 중징계… 롯데 전력 구상 ‘먹구름’ 4 ‘전원 성인 그룹’된 아이브, 정규 2집으로 컴백 5 “동계올림픽 하는 줄도 몰랐다”… JTBC 독점 중계 여파 ‘시끌’ 해당분야별 기사 더보기 1 약 먹어도 안 낫는 역류성 식도염… “치료 전략 세워야” 2 李대통령 말 한마디에…‘100원 생리대’ 출시한 ‘이곳’ 3 주말마다 북적이더니…국립공원 탐방 1위 북한산 ‘753만명’ 4 공공도서관 책에 밑줄을?…김지호 “습관 때문” 해명 5 “한국 쌍둥이 출산율 세계 최고… 다태 임신 위험성 알아야” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] 고교 입학 앞두고 은마아파트 이사 5일 만에 참변 금고 열고 흉기 휘두른 20대 제압한 이 남성의 정체 李대통령 말 한마디에…‘100원 생리대’ 출시한 ‘이곳’ 쿠팡, 美 하원에서 약 7시간 비공개 증언…트럼프 대체 관세로도 불똥 튀나 “유튜브 소품” 60억 위조 수표 제작…청담 부자 행세 30대 덜미 “계곡 정비 보다 쉬워”…李대통령, 다주택 투기 재차 경고 격론은커녕 ‘입틀막 의총’… 식물정당 된 국민의힘 “‘모텔 연쇄 사망’ 신상공개 안하나”… 온라인선 이미 신상털이 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요