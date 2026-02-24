현대차 “관세 압박 커질 것”… 대미투자법 신속 처리 촉구
성 김 사장 “25% 관세 현실화하면 국내 기업 경쟁력 약화 불가피” 우려
성 김 현대자동차그룹 사장이 3500억 달러(약 505조원) 규모의 대미 투자 패키지 이행을 위한 법안을 신속히 처리해 달라고 국회에 요청했다. 미국 법원의 상호관세 무효 판결로 인한 불똥이 튈까 상황을 예의주시하는 모습이다.
24일 로이터 등에 따르면 김 사장은 이날 국회에서 열린 국민의힘 대미투자특별법안 관련 경제계 조찬 간담회에서 “상호주의 관세가 무효가 되면서 오히려 자동차 등 특정 산업에 대한 부문별 관세 인상 압박이 커질 수 있다”고 말했다. 그러면서 “전기차 전환이 진행되고 자율주행 경쟁이 가속화되는 등 산업 전체가 격변하는 시기에 25% 관세가 현실화하면 한국 기업들의 경쟁력은 불가피하게 약화할 것”이라고 우려했다.
미국 트럼프 행정부가 처음 전 세계에 관세 폭탄을 던질 때 한국산 자동차엔 25% 관세를 부과했었다. 이어 지난해 11월부터 15%로 인하했다. 상황이 끝난 줄 알았지만 도널드 트럼프 미 대통령은 한국 국회의 대미투자특별법안 처리 지연을 이유로 지난달 26일 다시 25%로 재인상하겠다고 위협했다. 대미투자특별법안이 처리되면 상호관세는 다시 15%로 낮아질 것으로 보이지만, 미 연방대법원의 관세 무효 판결에 대한 트럼프 대통령의 거센 반발로 불확실성이 다시 커졌다. 자동차 산업은 이번 무효 판결에 직접적인 영향을 받지 않지만 판결에 반발한 트럼프 대통령이 전방위로 관세 압박을 펼치고 있어서다. 실제로 트럼프 대통령은 무효 판결 이후 15%의 새로운 보편적 수입 관세를 도입하는 등 관세 우려에 다시 불을 지폈다.
현대차와 기아는 지난해 미국 관세로 인해 7조2000억원(약 49억8000만 달러)에 달하는 재무적 손실을 입었다. 관세가 다시 25%로 인상될 경우 피해 규모는 더욱 커질 가능성이 크다. 김 사장은 “이미 지난해 시작된 미국의 관세 조치로 자동차 산업이 중대한 위기에 직면했다”며 “철강·자동차 등 부문별 관세는 앞으로도 상당 기간 유지될 가능성이 높다”고 내다봤다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사