[포토] 6·3 지방선거 모의 개표

입력:2026-02-24 18:41
오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시 지방선거를 앞두고 부산시와 구·군 선거관리위원회 직원들이 24일 부산 해운대구 벡스코 제2전시장에서 모의 개표를 진행하고 있다.

연합뉴스

