전투기 대신 피자가 먼저 간다… 장관도 농담한 ‘펜타곤 피자 예보’
헤그세스 “금요일밤 대량 주문할 수도”
미국이 대규모 군사작전에 나설지 가늠하려면 미 국방부(펜타곤) 인근 피자집의 주문량을 살펴보라는 통설이 있다. 걸프전부터 최근 베네수엘라 공습까지 주요 군사 작전 국면마다 거론된 이 비공식 지표는 ‘피자 지수(Pizza Index)’로 불린다. 최근 미국이 이란의 핵 포기를 압박하며 긴장이 고조되는 가운데 피자 지수가 전쟁 예보 지표로 다시 제 역할을 할지 관심이 쏠린다.
피트 헤그세스(사진) 국방장관은 지난 22일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 엑스(옛 트위터)의 피자 배달 동향 추척 계정인 ‘펜타곤 피자 리포트(PPR)’에 대한 질문을 받자 “해당 계정을 알고 있다”고 말했다. 그는 이어 “정보 혼선을 주기 위해 아무 날 밤에나 피자를 대량 주문하는 생각을 해봤다”며 “만약 어느 금요일 밤 도미노피자 주문량이 폭증한다면 그건 내가 모두를 헷갈리게 하려고 앱으로 주문한 것일 뿐”이라고 농담을 던졌다.
익명의 엔지니어가 운영하는 것으로 알려진 PPR은 구글 지도 데이터인 ‘방문자 혼잡도’를 매일 추적해 업데이트 한다. 구체적인 방문자 수나 주문 수량은 알 수 없지만 급격한 혼잡도 증가, 국방부 직원 단골 식당의 방문자 급감 추이 등은 포착할 수 있다.
피자 지수는 군사작전 등을 앞둔 국방부와 정보기관 직원들이 사무실에서 야근을 할 경우 많은 인원이 식사를 해결할 수 있는 수단으로 피자 배달을 선택할 것이라는 발상에서 나왔다. 다소 황당하게 들리지만 이 지표는 미국의 대규모 군사작전이나 정치적 위기 국면을 비교적 정확하게 예측했다.
실제 1991년 걸프전 개시 전날인 1월 16일 백악관 인근의 피자 주문량은 평소의 6배, 국방부 인근은 10배 이상 치솟았다고 한다. 당시 워싱턴 DC에서 43개의 도미노피자 매장을 운영한 프랭크 믹스는 언론 인터뷰에서 “워싱턴의 정세는 뉴스보다 피자 주문표가 더 정확하다”고 말했다.
이스라엘이 이란에 대규모 공습을 감행한 지난해 6월 12일에도 PPR에 “미 동부 표준시 오후 6시59분 현재 펜타곤 인근 거의 모든 피자집의 주문량이 급증했다”는 글이 올라왔다. 약 1시간 뒤 이스라엘은 이란의 핵 시설 등 군사 시설을 타격했다. 니콜라스 마두로 대통령 체포 작전이 벌어진 지난달 3일도 마찬가지였다. PPR은 “당일 오전 2시4분경 주문량이 기록적으로 폭주한 뒤 약 1시간30분 만인 3시44분경 잦아들었다”고 밝혔다. 이는 미군의 작전 시간과 일치한다.
그러나 헤그세스 장관은 이러한 관측이 항상 유효한 것은 아니라고 강조했다. 그는 지난해 6월 이란 핵시설 타격 작전을 언급하며 “우리는 대중이 오픈소스를 통해 우리의 움직임을 추적하는 방식을 잘 알고 있으며 그중 상당 부분을 민감하게 통제하고 있다”고 말했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
