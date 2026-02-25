[단독] “이성윤 임명 납득 못해”… 특위 위원 5명, 정청래에 면담 요청
[정치 언박싱]
李 특위위원장에 거센 후폭풍
“만약 면담 거절하면 집단 사퇴”
조작기소특위 기능 급격 약화
정청래 더불어민주당 대표가 ‘정치검찰 조작기소 대응 특별위원회’(특위) 위원장에 이성윤 최고위원을 임명한 후폭풍이 이어지고 있다. 이 위원장 선임에 반발한 특위 원외 위원 5명이 정 대표에게 공식 입장을 듣겠다며 긴급 면담을 요청한 것으로 확인됐다. 이들은 면담 불발 시 집단 사퇴하겠다는 입장인 것으로 알려졌다.
이에 따라 민주당이 주장하는 ‘조작기소’의 대응 무게중심이 친명(친이재명)계 신설 조직 ‘이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임’(공취모)으로 이동할 전망이다. 의원 100명 이상이 가입한 매머드 조직을 통해 대대적인 정치 공세에 돌입할 것이란 관측이 나온다.
24일 국민일보 취재를 종합하면 특위 소속 원외 위원 5명(김성진·김현철·백종덕·신알찬·이희성 변호사)은 지난 20일 정 대표 앞으로 면담 요청서를 공식 발송했다. 이들은 요청서에서 “특위는 검찰권 남용과 정치적 기소 문제를 규명하고 왜곡된 사법 질서를 바로잡기 위해 설치된 당의 핵심 기구”라며 “그 정당성과 권위는 인선의 공정성과 정치적 무결성에 기반해야 한다”고 밝혔다. 이어 “최근 특위 위원장 임명은 당 안팎에서 중대한 논란을 야기한 인사 관련 사안에 대한 책임 있는 설명이나 충분한 해명이 이뤄지지 않은 상태에서 단행됐다”고 지적했다. 그러면서 “이는 특위의 활동 기반을 스스로 약화하는 결정이며 향후 모든 대외 활동에 구조적 부담으로 작용할 수 있다”고 말했다. 정치검찰의 불법과 악행을 바로잡겠다는 기구가 정당성 논란을 안고 가는 건 모순이라는 주장이다. 이들은 “이 문제는 단순한 인사 문제가 아니라 특위의 존재 이유와 개혁 의지의 진정성에 관한 문제”라며 정 대표에게 공식 입장과 책임 있는 설명을 직접 듣기 위해 긴급 면담을 요청한다고 적었다.
원외 위원 5인과 정 대표 면담 가능성은 현재로선 낮아 보인다. 이들은 면담이 이뤄지지 않으면 즉각 사퇴하겠다는 입장이다. 한 특위 위원은 국민일보에 “면담을 거부하면 이르면 25일 늦어도 26일 사퇴할 계획”이라고 밝혔다.
면담 요청 원외 위원 5명 대다수는 김용 전 민주연구원 부원장과 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인으로 활동했거나 활동 중인 친명계 인사다. 특위에서도 단순한 외부 자문 성격이 아니라 사건 구조를 분석하고 검찰 수사의 프레임을 무너뜨리는 논리를 설계해 온 핵심 실무진으로 평가받는다.
당 안팎의 시선은 자연스럽게 최근 출범한 친명계 중심의 공취모로 옮겨가고 있다. 공취모는 당 공식 기구는 아니지만 사건 당사자 및 변호인과의 연결성이 높고, 더 공격적으로 문제 제기를 이어가며 존재감을 빠르게 키우고 있다. 한 원내 관계자는 “특위에서 굵직한 사건은 정리가 거의 다 끝난 상태”라며 “원외 변호인단이 빠지면 공취모로 조작기소 대응 중심축이 넘어가지 않을까 싶다”고 말했다.
김혜원 송경모 기자 kime@kmib.co.kr
