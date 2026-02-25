AI발 ‘유령 GDP’… “2028년 금융위기·대량 실직” 암울한 전망
‘2028 세계 지능 위기’ 보고서 파장
美 3대 지수, IT·금융 대형주 하락
JP모건 “기술 활용이 경쟁력” 반박
‘인공지능(AI) 기술 혁신이 금융 위기를 불러온다’는 미국의 한 독립 리서치 기관의 보고서가 전날 밤 미국 증시 급락에 영향을 미쳤다. AI가 너무 잘 작동하면 오히려 기업과 경제가 망가질 수 있다는 역설적인 내용의 보고서다. 3년 뒤면 화이트칼라(사무직) 10명 중 1명이 실직 상태에 놓이고 미국을 대표하는 주가지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500이 40% 가까이 폭락한다는 디스토피아(극단적으로 암울한 미래상)가 담겼다.
24일 금융권에 따르면 전날(현지시간) 미국 3대 지수인 다우존스30(-1.66%), 나스닥(-1.13%), S&P500(-1.04%)이 일제히 하락했다. 전통 IT 업체 IBM이 13.15% 급락해 2000년 10월 이후 최대 낙폭을 기록했다. IT 기업 오라클(-4.59%)과 세일즈포스(-3.77%)도 급락했다. 신용 카드사인 아메리카익스프레스(-7.2%) 마스터카드(-5.77%) 비자(-4.5%), 투자은행(IB)인 모건스탠리(-4.91%) 시티(-4.53%) JP모건체이스(-4.25%) 등 대형 금융주의 낙폭도 컸다.
주된 원인은 AI발 공포다. 이를 촉발한 것은 미국 시트리니 리서치(Citrini Research)가 23일(현지시간) 내놓은 ‘2028 세계 지능 위기’ 보고서다. 이 보고서는 엑스(X)에 공개된 지 하루 만에 1800만회 이상 읽히며 큰 주목을 받았다. 영화 ‘빅쇼트’의 실제 주인공으로 알려진 유명 펀드 매니저 마이클 버리가 “이래도 내가 비관론자냐”는 코멘트와 함께 공유하며 파급력이 커졌다.
보고서는 2028년 6월에 과거(2026~2027년)를 회고하는 사고 실험 형식으로 작성됐다. 보고서에 적힌 가상의 타임라인에서 ‘환희의 정점’은 올해 하반기로 찍혔다. AI 도입 효과로 기업 마진이 급격히 불어나며 S&P500은 8000포인트, 나스닥은 3만 포인트를 돌파하는 등 증시가 유례없는 호황을 맞는다. 이듬해 초 곧바로 균열이 시작된다. 미국의 주간 실업 수당이 50만건 가까이 청구되며 소비 위축이 가시화한다. 2028년 6월에는 미국 실업률이 10.2%에 도달하고 S&P500은 2년 전 고점 대비 38% 낮은 3500포인트 수준으로 추락한다는 게 이어진다.
이 전망의 핵심 논거는 인류 역사상 가장 희소하고 비싼 자원이었던 ‘사람의 지능’이 AI에 의해 무한 공급되면서 가치가 폭락한다는 것이다. 보고서는 이를 설명하기 위해 ‘유령 GDP’라는 개념을 제시한다. AI는 생산성을 높여 GDP를 끌어올리지만, 스스로 소비를 할 수는 없다. 소비 위축을 맞닥뜨린 기업은 생존을 위해 추가 해고와 투자 감축에 나서게 되는데, 이는 다시 소비를 줄인다. 제동 장치 없는 악순환이다. 생산이 소비와 투자로 이어진다는 근대 경제학의 선순환 공식이 AI로 인해 붕괴되는 것이다.
보고서로 주식이 급락한 JP모건은 시장의 불안을 일축했다. 제이미 다이언 최고경영자(CEO)는 23일 “JP모건의 핵심 경쟁력 중 하나는 기술 활용 역량”이라면서 “우리는 승자가 될 것”이라고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
