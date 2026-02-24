[단독] 스포츠센터 경영권 탈취 前 프로농구 선수 유죄

사내이사로 인맥 활용해 영업하다

“고객 불만 많다”며 대표이사 협박



다른 동업자들과 공모해 서울의 한 스포츠재활센터 운영권을 빼앗고 수억원대 이득을 취하려 한 전직 유명 프로농구 선수 A씨가 최근 법원에서 유죄를 확정받았다.



서울북부지법 제1-1형사부(재판장 김태균)는 지난 13일 공갈과 공갈미수, 사문서변조, 변조사문서행사, 강요 등 5개 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고하고 120시간의 사회봉사를 명령했다. 지난해 8월 같은 법원에서 열린 1심(판사 김보라)과 같은 선고 내용이다. A씨가 상고하지 않음으로써 지난 20일 형이 확정됐다.



사건 판결문에 따르면 A씨는 2020년 7월 이 회사 주식을 무상 증여받고 사내이사로 합류했다. A씨는 자신의 인맥을 활용해 유명 운동선수와 연예인 등을 대상으로 센터 대표 B씨가 진행하던 재활 프로그램을 무료 체험할 수 있도록 하는 ‘영업’ 활동을 담당했다. 센터 마케팅을 담당한 사내이사 C씨도 SNS를 활용해 유명인을 센터 고객으로 유치하는 업무를 했다. B씨는 이들에게 심리적으로 많이 의존하며 센터 운영자금을 마련했다고 한다.



하지만 A씨와 C씨 등은 이런 점을 악용해 센터 경영권에도 눈독을 들이기 시작했다. 이들은 돌연 ‘고객들이 재활 프로그램에 불만을 표한다’ ‘우리가 데리고 온 고객인데 어떻게 할 것인가’라며 B씨를 협박하면서 법인 대표이사직을 내려놓을 것을 요구했다. C씨는 B씨에게 “지인들을 데려온 A씨가 화가 많이 났다. 사과문을 작성해 A씨에게 전달하고 무릎 꿇고 빌라”며 협박 수위를 높였다.



겁에 질린 B씨는 이들의 협박에 따라 대표이사, 사내이사직에서 물러나고 지분까지 이들에게 무상 증여했다. 센터 경영권이 A씨와 C씨 등에게 넘어간 것이다.



이들은 여기서 그치지 않고 B씨에게 국내 대학 겸임교수 등 모든 직위에서도 물러날 것을 강요했다. 센터 법인 명의로 남은 부채까지 B씨 개인이 갚으라고 종용했다. 이 과정에서 A씨와 C씨는 B씨의 가족과 지인에게도 연락하며 B씨를 압박했다. 이에 B씨는 부모에게 돈을 빌리는 등 사비를 들여 2억원 넘는 법인 채무를 모두 갚고 자신이 가졌던 대외적인 직함도 모두 내려놨다.



재판부는 공범 C씨에 대해 A씨에게 적용된 범죄 혐의에 사기죄까지 더해 징역 1년4개월 실형을 선고했다. D씨에게는 사문서변조, 변조사문서행사, 공갈미수로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다.



A씨는 상고하지 않은 것과 관련해 24일 국민일보에 “항소심에서 억울한 점을 말했지만 반영되지 않았고 같은 말을 다시 해도 판결이 바뀌지 않을 것 같아 형을 받아들이기로 했다”고 말했다.



장은현 박재현 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 다른 동업자들과 공모해 서울의 한 스포츠재활센터 운영권을 빼앗고 수억원대 이득을 취하려 한 전직 유명 프로농구 선수 A씨가 최근 법원에서 유죄를 확정받았다.서울북부지법 제1-1형사부(재판장 김태균)는 지난 13일 공갈과 공갈미수, 사문서변조, 변조사문서행사, 강요 등 5개 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고하고 120시간의 사회봉사를 명령했다. 지난해 8월 같은 법원에서 열린 1심(판사 김보라)과 같은 선고 내용이다. A씨가 상고하지 않음으로써 지난 20일 형이 확정됐다.사건 판결문에 따르면 A씨는 2020년 7월 이 회사 주식을 무상 증여받고 사내이사로 합류했다. A씨는 자신의 인맥을 활용해 유명 운동선수와 연예인 등을 대상으로 센터 대표 B씨가 진행하던 재활 프로그램을 무료 체험할 수 있도록 하는 ‘영업’ 활동을 담당했다. 센터 마케팅을 담당한 사내이사 C씨도 SNS를 활용해 유명인을 센터 고객으로 유치하는 업무를 했다. B씨는 이들에게 심리적으로 많이 의존하며 센터 운영자금을 마련했다고 한다.하지만 A씨와 C씨 등은 이런 점을 악용해 센터 경영권에도 눈독을 들이기 시작했다. 이들은 돌연 ‘고객들이 재활 프로그램에 불만을 표한다’ ‘우리가 데리고 온 고객인데 어떻게 할 것인가’라며 B씨를 협박하면서 법인 대표이사직을 내려놓을 것을 요구했다. C씨는 B씨에게 “지인들을 데려온 A씨가 화가 많이 났다. 사과문을 작성해 A씨에게 전달하고 무릎 꿇고 빌라”며 협박 수위를 높였다.겁에 질린 B씨는 이들의 협박에 따라 대표이사, 사내이사직에서 물러나고 지분까지 이들에게 무상 증여했다. 센터 경영권이 A씨와 C씨 등에게 넘어간 것이다.이들은 여기서 그치지 않고 B씨에게 국내 대학 겸임교수 등 모든 직위에서도 물러날 것을 강요했다. 센터 법인 명의로 남은 부채까지 B씨 개인이 갚으라고 종용했다. 이 과정에서 A씨와 C씨는 B씨의 가족과 지인에게도 연락하며 B씨를 압박했다. 이에 B씨는 부모에게 돈을 빌리는 등 사비를 들여 2억원 넘는 법인 채무를 모두 갚고 자신이 가졌던 대외적인 직함도 모두 내려놨다.재판부는 공범 C씨에 대해 A씨에게 적용된 범죄 혐의에 사기죄까지 더해 징역 1년4개월 실형을 선고했다. D씨에게는 사문서변조, 변조사문서행사, 공갈미수로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다.A씨는 상고하지 않은 것과 관련해 24일 국민일보에 “항소심에서 억울한 점을 말했지만 반영되지 않았고 같은 말을 다시 해도 판결이 바뀌지 않을 것 같아 형을 받아들이기로 했다”고 말했다.장은현 박재현 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지