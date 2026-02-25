감동 드라마 쓴 선수단에… 시민들 “수고했다”
[And 스포츠]
태극기 든 최민정·황대헌 필두로
선수단 들어서자 환호·박수갈채
유승은·차준환 등 동계체전 출격
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 뜨거운 감동을 선사한 대한민국 선수단이 금의환향했다.
대회 일정을 모두 마친 한국 선수단은 24일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 태극기를 든 최민정(성남시청)과 황대헌(강원도청)을 필두로 선수단이 입국장에 들어서자 시민들의 박수와 환호가 쏟아졌다. 일찍부터 모여 기다린 시민들은 “수고했다”며 선수들을 맞이했다.
한국 선수단 유일의 2관왕 쇼트트랙 김길리(성남시청)는 메달을 목에 건 채 활짝 웃었다. 별명이 ‘람보르길리’인 김길리는 람보르기니 특별 의전 차량을 타고 집으로 향했다.
최민정은 이번에 금메달 1개와 은메달 1개를 보태며 동·하계올림픽 한국인 최다 메달(7개) 신기록을 세웠다. 이번 대회를 끝으로 올림픽 무대에서 은퇴하는 최민정은 “많은 환영을 받으니 잘 마무리됐다는 생각이 든다. 대회 전까지는 기록을 깰 수 있을까 싶었는데 응원 덕분에 대기록을 세울 수 있었던 것 같다”고 말했다.
한국 대표팀은 이번 대회에서 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개를 수확했다. 2022년 베이징 대회(금메달 2개, 은메달 5개, 동메달 2개·14위)를 뛰어넘은 성적이다. 금메달 3개 이상, 빙상 외 메달 획득이란 목표도 이뤘다. 경기장 밖에선 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원(원윤종)과 집행위원(김재열)을 배출했다.
다만 ‘절반의 성공’에 대한 아쉬움의 목소리도 나온다. 종합 순위 13위에 오르며 애초 목표했던 10위권 내 진입엔 실패했다. 전통적 효자 종목 쇼트트랙에선 세계적으로 전력이 상향 평준화되면서 예전만큼의 강국 위력을 보여주지 못해 우려를 낳았다. 스피드스케이팅은 24년 만에 빈손으로 돌아왔다.
이수경 선수단장은 대회 참가 결과 보고에서 “설상 종목에서의 역사적인 금메달은 새로운 지평을 연 의미 있는 순간이었다. 아시아 최초로 빙상 설상 썰매 모든 종목에서 금메달을 보유한 국가가 됐다”고 설명했다. 선수단 환영행사에 참석한 최휘영 문화체육관광부 장관은 “선수단이 매 경기 보여준 끈기와 정신은 한국 스포츠의 품격이자 자부심이 됐다”고 말했다.
올림픽의 감동은 이어진다. 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 딴 유승은(성복고)과 한국 남자 피겨스케이팅 역대 최고 성적(4위)을 거둔 차준환(서울시청), 이해인(고려대) 등은 25일부터 전국동계체육대회에 나선다. 치료를 위해 하루 일찍 귀국한 차준환은 “주어진 상황 안에서 할 수 있는 모든 것을 다했기에 후회는 없다”고 말했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
