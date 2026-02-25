호주서 뽑아낸 LNG 국내 첫 도입… SK이노 E&S, 14년 자원개발 결실
향후 20년, 연 130만t 공급
“韓 에너지 안보 확립 기여”
SK이노베이션 E&S가 호주 바로사 가스전에서 뽑아낸 액화천연가스(LNG)를 처음 국내에 들여왔다. 2012년 바로사 가스전 투자에 나선지 약 14년 만의 결실이다. 국내 민간 기업이 해외 가스전 탐사부터 개발·생산·도입 등 전 과정을 독자적으로 수행해 LNG를 가져온 것은 이번이 처음이다.
SK이노베이션 E&S는 바로사 가스전에서 생산된 LNG가 지난 23일 충남 보령 LNG터미널에 처음 입항했다고 24일 밝혔다. 이번 물량은 호주 북서부 해상에서 생산된 천연가스를 다윈 LNG터미널에서 액화해 운송한 것이다. 회사는 이번 도입을 시작으로 향후 20년간 연 130만t의 LNG를 국내에 공급할 계획이다. 한국 연간 LNG 도입량의 약 3%에 해당하는 규모로, 국가 에너지 수급에서 중요한 역할을 할 전망이다.
이번 성과는 고(故) 최종현 SK 선대회장이 추진한 해외 자원개발 노력의 연장선에 있다는 게 업계 평가다. 최 선대회장은 ‘무자원 산유국’을 꿈꾸며 1983년 인도네시아 카리문 광구에 투자했다. SK는 그 이듬해에는 북예멘 마리브 광구에서 석유를 발견했고 1987년 민간 기업 최초로 상업 생산에 성공했다. 이후 베트남과 페루 등에서 잇달아 석유 개발에 성공하며 해외 자원개발의 영토를 넓혔다. 자원 빈국의 한계를 극복하려는 최 선대회장의 도전 정신을 이어받아 SK이노베이션은 석유 사업 중심에서 LNG로 사업 영역을 확대하며 세계적인 에너지 기업으로 성장했다.
SK는 현재 11개국에서 연간 약 2000만 배럴의 원유 및 가스, 약 600만t의 LNG 자원을 확보하고 있다. 바로사 가스전의 경우 해외 가스전 지분을 직접 확보해 생산한 LNG를 장기적으로 들여온다는 점에서 국가 에너지 안보 강화에도 기여할 것으로 SK이노베이션 E&S 측은 기대한다. 바로사 프로젝트는 신규 설비 건설 대신 기존 다윈 LNG 터미널을 활용하는 ‘브라운필드’ 방식으로 개발돼 투자 비용을 절감하고 경제성을 높였다는 특징도 있다. 호주는 미국이나 중동 대비 운송 기간이 8~10일로 짧아 물류 비용이 낮다는 이점이 있다. 업계에서는 이번 프로젝트를 계기로 SK이노베이션의 LNG 밸류체인이 한층 고도화될 것으로 본다.
이종수 SK이노베이션 E&S 사장은 “아무도 가지 않은 길을 개척해 온 SK의 도전정신이 대한민국 에너지 안보 확립에 기여하고 있다”며 “앞으로도 불확실한 국제 에너지 시장 속에서 자원개발 노력을 지속해 안정적인 에너지 공급망 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
