국익 발목 잡는 정치… 국회 ‘대미투자특위’ 전면 중단
민주, 쟁점법안 처리 강행하자
국힘, 상임위 활동 보이콧 나서
대미투자특별법 입법에 빨간불
한·미 관세협상 후속 조치를 위한 국회 대미투자특별위원회가 24일 전면 중단됐다. 더불어민주당이 사법개혁 3법 등 쟁점법안 처리를 강행하자 국민의힘이 국회 상임위원회 활동 중단을 선언했다. 특위 활동 시한(3월 9일)이 보름도 채 남지 않은 상황에서 여야 강경 대치가 이어지며 대미투자특별법 처리에 빨간불이 켜졌다. 미국의 관세 압박이 거듭되는 심각한 상황에서도 정치가 국익의 발목을 잡는 모습만 반복되고 있다.
대미특위는 이날 법안 상정도 못한 채 오전 입법 공청회만 마치고 중단됐다. 대체 토론이나 소위원회 구성 등 예정됐던 다른 일정은 하나도 소화하지 못했다. 국민의힘이 민주당의 이날 본회의 강행 등 일방적 국회 운영을 문제 삼아 전면전을 선언했기 때문이다. 특위 위원장인 김상훈 국민의힘 의원은 “예정에 없던 본회의가 개최됐다. 본회의에 상정한 법안들은 민주당이 일방적으로 강행 처리해 올라온 것이 부지기수”라고 말했다.
국민의힘은 이날 본회의에 상정된 상법 개정안에 대한 필리버스터(무제한 토론)로 입법 강행을 지연하고, 동시에 상임위 활동 보이콧에 나서는 투트랙 투쟁을 선언했다. 이재명 대통령이 조속한 처리를 당부한 대미투자특별법을 고리로 쟁점법안 저지에 나서겠다는 의도다.
국민의힘 특위 간사인 박수영 의원은 “이 법이 중요한 법안이라면 그 여건을 조성하기 위해 본회의에서 강행 통과되는 법들을 미룰 수 있는 것 아닌가”라며 “본회의와 특위가 별개라고 보기는 어렵다”고 말했다. 특위 파행의 책임을 쟁점법안 강행에 나선 여당으로 돌린 것이다. 박 의원은 또 “이 문제가 해결될 때까지 모든 상임위 활동을 보이콧하라는 원내지도부 방침을 특위도 따를 수밖에 없는 상황”이라고 말했다.
특위 소속 국민의힘 의원들도 기자회견을 열고 “정부·여당이 진심으로 대미투자특별법 처리가 시급하고 중요하다고 생각한다면 ‘이재명 대통령 구제법’ 처리 등을 비롯한 국회 폭거를 적어도 특위 활동이 끝나는 3월 9일까지는 멈추고, 야당의 초당적인 협력에 보조를 맞추는 성의를 보여주길 강력히 촉구한다”고 말했다.
여당은 즉각 반발하고 나섰다. 한병도 민주당 원내대표는 야당의 특위 파행을 두고 “매국적 행위이고 국익 포기 행위”라며 강하게 비판했다. 특위 소속 민주당 의원들도 “도널드 트럼프 미국 대통령은 이미 대미투자특별법 지연을 이유로 한·미 합의 이행의 진정성에 문제를 제기한 바 있다”며 “정치적 이유로 입법이 지연되면 이는 무역법 슈퍼 301조, 무역확장법 232조에 따른 보복 관세 등 통상 압박의 빌미를 제공할 수 있다”고 말했다.
국민의힘이 강경 투쟁 방침을 고수하면서 특위 활동을 단시일 내 정상화할 수 있을지는 미지수다. 민주당 특위 간사인 정태호 의원은 “대미투자특별법을 정상 처리하는 것은 관세협상에서 중요한 레버리지”라며 국민의힘에 국회 일정 복귀를 촉구했다.
최수진 한웅희 기자 orca@kmib.co.kr
