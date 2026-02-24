상속세 낮추기 위한 주가 낮추기 막는다… ‘주가 누르기 방지법’ 추진

주가 기준 상속·증여세 부과 개정

이소영 발의… 李대통령도 힘 실어



‘주가 누르기 방지법’이 속도를 내고 있다. 자사주 소각 의무화를 골자로 하는 3차 상법개정안의 후속 조치로 평가된다. 주가 누르기 방지법은 ‘경영권 승계’를 위해 의도적으로 주가 저평가를 유도하는 것을 방지하려는 차원에서 추진된다. 3차 상법개정안은 ‘경영권 방어’ 명목으로 자사주가 대주주의 쌈짓돈처럼 활용되는 것을 차단하는 조치다.



24일 국회의안정보시스템에 따르면 ‘상속세 및 증여세법 일부개정법률안’이 지난해 5월 발의돼 계류 중이다. 이소영 더불어민주당 의원이 지난 5월 대표 발의한 법안으로, 주가 누르기 방지법으로 불린다. 주가 누르기가 의도적으로 나타나고 있다는 판단의 배경에는 코스피 상장 기업들의 주가순자산비율(PBR)에 있다.





한국거래소에 따르면 이날 종가 기준 코스피 상장사 805곳(우선주 제외) 중 PBR이 1배 미만인 종목은 505곳에 달했다. 전체 62.7%다. PBR이 1배 미만이라는 말은 기업 자산을 모두 처분했을 때 남는 돈(청산가치)보다 주식 시장에서 매겨진 몸값(시가총액)이 낮게 형성됐다는 걸 의미한다. 코스피 상장기업 10곳 중 6곳은 실제 자산 가치보다 저평가되고 있는 셈이다. 주가 누르기 방지법에는 이런 이유로 빚어지고 있는 코리아 디스카운트(국내 주식 저평가)를 해소한다는 목적이 담겨 있다.



핵심은 상장사의 주가순자산비율(PBR)이 0.8 미만이면 비상장사처럼 순자산가치의 80%를 기준으로 상속·증여세를 물리도록 하는 것이다. 현행법은 상속세나 증여세가 부과되는 재산 가액을 평가할 때, 비상장주식에 대해서는 평가가액이 순자산가치의 80%보다 낮으면 자산가치의 80%를 평가가액의 하한선으로 정한다. 반면 상장사에는 ‘상속 개시일·증여일 전후 각 2개월간 평균 시세’를 기준으로 상속·증여세를 부과한다.



이 경우 상장사는 주가가 낮을수록 세금이 낮아지게 된다. 낮은 주가는 상속·증여에 유리한 상황으로 이어진다. 때문에 승계를 앞둔 기업 오너가 의도적으로 주가를 낮추게 한다는 비판이 제기돼 왔다. 이 의원도 법안 제안 이유로 “경영권 승계가 이뤄지는 기업은 석연치 않은 계열사 간 주식매매·유상증자·합병·분할 등을 통해 주식 저평가를 유도한다는 비판을 받았다”고 했다. 이재명 대통령도 힘을 실었다. 이 대통령은 “상속세 아끼려고 주가를 억지로 낮춰놓다니 최대한 신속하게 개정하겠다”고 밝혔다.



권중혁 기자 green@kmib.co.kr



