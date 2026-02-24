강남3구 수억 낮춰 급매물, 집값 상승 기대도 ‘뚝’… 변화 조짐

[이슈 분석]



고강도 부동산 규제 향배 주목

아파트 매물 한 달 만에 1만건 늘어

30대 영끌 대출 움직임도 일단 제동

전문가 “5월 규제 이후까지 지켜봐야”

주택 가격이 오를 것이라는 기대감이 이달 들어 3년7개월 만에 최대 폭으로 떨어진 것으로 나타났다. 한국은행의 ‘2월 소비자동향조사’에 따르면 주택가격전망지수는 전월 대비 16포인트 하락한 108을 기록했다. 24일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 서울의 아파트 단지가 내려다 보인다. 뉴시스

이재명정부의 강도 높은 부동산 규제 영향으로 집값 상승 기대가 한풀 꺾이는 모습이 확인되고 있다. 서울 강남 3구(강남·서초·송파)를 중심으로 호가를 수억원가량 낮춘 급매물이 쏟아지고 있다. 빚을 내 서울과 수도권에 집을 사려던 30대의 대출 행렬에도 일단 제동이 걸렸다. 세금과 대출 규제가 동시에 이뤄지면서 부동산 시장에도 변화의 조짐이 가시화되는 추세다.



24일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 매물은 6만6814건을 기록했다. 이 대통령이 다주택자 양도세 중과 유예 종료 계획을 밝힌 지난달 23일 5만6219건과 비교해 19%가량 늘었다. 불과 한 달 만에 매물이 1만건 넘게 증가한 셈이다.



특히 서울 강남 3구를 중심으로 호가를 수억원 낮춘 급매물이 이어지고 있다. 지난 20일 강남구 대치동 대치삼성1차(전용 59㎡)는 25억5000만원에 거래됐다. 직전 거래가(29억원)보다 3억5000만원 낮은 가격이다. 강남구 압구정동 현대아파트(183㎡)는 기존 최고가 128억원가량에서 최근 100억~110억원 수준으로 호가가 낮아졌다. 서초구 잠원동 메이플자이(84㎡)는 이달 51억원에 팔렸다. 지난해 말과 비교하면 5억원가량 내려간 가격에 거래됐다.



송파구도 상황은 비슷하다. 현재 가락동 헬리오시티(84㎡) 호가는 27억5000만원 수준이다. 지난달 실거래가(30억원) 대비 2억5000만원가량 떨어졌다. 헬리오시티 인근 한 공인중개사무소 관계자는 “기존 최고가와 비교해 2억~3억원 저렴한 매물이 나오는 상황”이라며 “매수자들은 더 떨어지길 원하고 있어 거래량이 많지는 않다”고 설명했다. 오는 5월 다주택자 양도소득세 중과 조치를 앞두고 고가 부동산이 몰린 한강벨트를 중심으로 ‘절세용 매물’이 나오고 있다는 분석이다.





‘부동산 불패’를 둘러싼 믿음도 덩달아 꺾이고 있다. 한국은행이 발표한 ‘2월 소비자동향조사’에 따르면 이달 주택가격전망심리지수(CSI)는 108로 한 달 전(124)과 비교해 16포인트 하락했다. 이 지표는 지난해 7월(109)부터 지난달까지 오르다가 이달 들어 급락했다. 이번 하락 폭은 금리 상승 여파로 주택시장이 약세로 전환했던 2022년 7월 이후 가장 큰 수준이다. 한은은 수도권에 6만 가구를 새로 짓는 1·29 공급대책 등을 배경으로 지목했다. 이 지수가 100을 넘으면 향후 집값이 오를 것이라고 보는 가구가 더 많다는 뜻이다. 상승에 대한 기대감은 여전히 존재하는 것으로 해석된다.



정부의 대출 규제 효과도 지표로 확인된다. 한은의 ‘차주별 가계부채 통계’에 따르면 지난해 4분기 주택 구입을 위해 금융권에서 신규 취급된 개인 평균 주택담보대출 금액은 2억1286만원이었다. 3분기에 비해 1421만원 줄었다. 대출 규제 기조가 강화되면서 주택 구매 자금 조달 규모가 전반적으로 위축된 셈이다.





주택 매수 비중이 높은 30대의 감소 폭이 가장 컸다. 30대 차주의 평균 주담대 금액은 전 분기 2억8792만원에서 2억5553만원으로 3259만원 줄었다. 전 연령대에서 가장 큰 낙폭이다.



지역별로는 주택 거래가 몰린 서울·수도권의 감소세가 두드러졌다. 해당 지역 평균 주담대는 2억7922만원에서 2억4208만원으로 3714만원가량 감소했다. 지난해 10·15 부동산 대책에 포함된 주담대 규제의 영향이 크다. 당시 정부는 주택 가격 15억원 초과 25억원 미만에 대해선 대출 한도를 최대 4억원, 25억원 초과 주택에 대해선 최대 2억원으로 제한한 바 있다.



부동산시장에서 변화의 조짐이 나타나고 있지만 전문가들 사이에서는 좀 더 지켜봐야 한다는 신중론이 우세하다. 다주택자 세금 규제가 본격화하는 오는 5월 이후 시장 변화가 중요하다고 보기 때문이다. 고성수 건국대 부동산학과 교수는 “대출을 강하게 틀어막았기 때문에 신규 주택담보대출이 줄어드는 것은 당연한 결과”라며 “일부 지역에서 급매물이 나오고 가격이 내려갔지만 거래 자체가 많지 않은 상황에서 제한적인 현상일 수 있다”고 진단했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



