경찰, ‘김병기 차남 채용 특혜 의혹’ 빗썸 본사 등 압수수색
뇌물수수 혐의 적용 26~27일 소환
김병기 무소속 의원의 ‘차남 취업 청탁’ 의혹을 수사하는 경찰이 가상자산거래소 빗썸에 대한 강제수사에 나섰다. 경찰은 김 의원 차남의 빗썸 취업을 일종의 뇌물로 보고 뇌물수수 혐의를 적용했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 24일 서울 강남구 빗썸 본사와 빗썸 금융타워 등 2곳에 대해 압수수색을 실시했다. 김 의원에 대한 소환은 수사 착수 약 2개월 만이다. 경찰은 이번 압수수색에서 차남 채용 경위 등을 파악하기 위한 인사자료 등을 확보한 것으로 알려졌다.
김 의원은 2024년 11월 이재원 빗썸 대표와 저녁 자리를 갖고 차남의 취업을 청탁했다는 의혹을 받는다. 빗썸은 그로부터 약 10일 후 채용공고를 게시했고, 김 의원 차남은 이듬해 1월 빗썸에 취업해 6개월가량 재직했다.
경찰은 차남의 빗썸 취업을 뇌물수수로 판단했다. 무형의 이익도 뇌물이 될 수 있다고 본 것이다. 2020년 김성태 전 자유한국당(국민의힘 전신) 의원의 딸 채용비리 사건 당시 항소심 재판부는 이석채 당시 KT 회장을 국정감사 증인석에 세우지 않는 대가로 김 전 의원 딸을 KT에 채용시킨 것을 뇌물로 판단했다. 채용이 뇌물로 인정되면 뇌물 가액 산정은 차남이 채용 이후 받은 급여와 실제 근무 여부 등에 따라 달라질 것으로 보인다.
김 의원은 빗썸 경쟁사인 두나무 측에도 취업을 청탁했다가 거절당하자 금융기관을 감독하는 국회 정무위원회 전체회의에서 두나무 관련 보복성 질의 준비를 지시했다는 의혹도 받는다. 경찰은 이와 관련해 지난 4~5일 빗썸 임직원 2명과 이석우 전 두나무 대표, 빗썸 임원 2명을 참고인 신분으로 불렀다.
경찰은 차남 특혜 의혹과 공천헌금 수수 등 13가지 의혹을 받는 김 의원을 26~27일 피의자 신분으로 소환할 예정이다. 이때 공천헌금 의혹을 중점적으로 캐물을 것으로 보인다. 공천헌금 의혹은 김 의원이 2020년 총선 전후 지역구의회 공천을 대가로 전직 동작구의원 2명에게 3000만원의 금품을 받았다가 수개월 뒤 돌려줬다는 내용이다. 경찰은 다른 의혹에 대해서도 추가 소환조사를 진행할 것으로 알려졌다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
