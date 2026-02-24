‘가자 재건’에도 스테이블코인?… 트럼프 일가와 묘한 교차점

FT “가자지구 경제 재건에 도입 검토”

“트럼프 일가 자산 20%는 암호화폐”

日 투자 사업, 친트럼프 기업 관련 의혹

미국 뉴욕 5번가 트럼프타워 앞에 23일(현지시간) 폭설이 내리고 있다. 미국 북동부를 덮친 눈보라로 이날 뉴욕발 항공편의 89%가 취소됐다. 도널드 트럼프 대통령은 이 빌딩의 펜트하우스와 플로리다주 마러라고리조트 등 다수의 부동산을 보유하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령 주도로 출범한 평화위원회(평화위)가 가자지구에 스테이블코인 도입을 검토한다는 보도가 나오면서 트럼프 일가의 사업과 무관치 않다는 의혹이 제기된다. 트럼프 대통령이 집권 2기 들어 일가족 자산 증식에 기여한 친(親)암호화폐 정책이 영향을 미쳤다는 것이다.



파이낸셜타임스(FT)는 23일(현지시간) 사안에 정통한 소식통 5명을 인용해 “평화위가 가자지구 경제 재건을 위해 스테이블코인 도입을 검토 중”이라며 “논의는 아직 초기 단계에 있으며 세부 사항은 결정되지 않았다”고 전했다. 2023년 10월 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스의 전쟁 이후 은행 등 금융 인프라가 파괴된 가자지구에 스테이블코인을 대체 결제 수단으로 활용한다는 것이 평화위 구상이다.



한 소식통은 해당 스테이블코인을 ‘가자코인(Gaza Coin)’으로 칭하며 “새로운 통화가 아닌 디지털 거래 수단이 될 것”이라고 말했다. 이 사업을 주도해 온 이스라엘 사업가 리란 탄크만은 지난 19일 워싱턴DC에서 열린 평화위 첫 회의에서 “가자지구 내 전자결제 및 금융·교육·의료 서비스 플랫폼 구축을 추진 중”이라고 말했다. 이를 두고 트럼프 일가와의 이해 충돌 문제가 지적된다. 미국 블록체인 전문 매체 ‘더블록’은 이와 관련해 “트럼프 대통령은 최근 수년간 스테이블코인을 적극적으로 도입했고, 그의 일가족은 발행사와 연관돼 있다”며 “일부 연방 의원들이 잠재적인 이해관계 상충 문제를 제기하고 있다”고 짚었다. 트럼프 대통령은 두 아들과 함께 암호화폐 기업 ‘월드리버티파이낸셜’을 설립해 자신의 이름으로 토큰을 발행하는 등 수익 사업을 펼쳐왔다. 블룸버그통신에 따르면 지난달 기준 트럼프 일가의 순자산 평가액은 72억 달러(약 10조4000억원)로, 그중 20% 이상은 암호화폐 관련 자산이다. 월드리버티파이낸셜의 가치는 10억 달러로 평가됐다.





트럼프 대통령은 미국 이민세관단속국(ICE) 요원에 의한 시민 피살과 연방대법원의 상호관세 무효 판결로 정치적 타격을 입었지만 일가족 사업을 통해 사익을 챙긴다는 비판을 꾸준히 받아왔다.



친트럼프 기업이 일본의 대미 투자처로 지목돼 거액을 지원받았다는 의혹도 제기됐다. 미국 폴리티코는 이날 일본의 5500억 달러 규모 대미 투자액에서 최대 250억 달러(약 36조원)를 투자받는 미국 원전 기업 엔트라원에너지와 관련해 “설립된 지 3년밖에 되지 않은 회사로 원자력 업계에서 거의 알려지지도 않았다”며 “직원 수가 5명도 되지 않은 것으로 보이며 주소는 휴스턴의 공유사무실”이라고 보도했다.



와디 하부쉬 엔트라원 최고경영자(CEO)의 부친은 2017년부터 트럼프 대통령과 공화당에 200만 달러 이상을 기부했다. 엔트라원 사외 자문인 토미 힉스 주니어는 트럼프 대통령 장남의 친구다. 폴리티코는 “엔트라원에 대한 거액 투자는 한국·일본·대만 등의 막대한 대미 투자액을 놓고 불거진 의구심을 재점화했다”고 지적했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



