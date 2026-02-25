통합법 보류에 대전·충남 “자치권 뭉갠 與 특별법, 철회해야”
국회 앞 졸속통합 반대 총궐기 대회
“정부·여당 법 강행은 권력 남용”
전남·광주 “법 통과 후 갈등 최소화”
행정통합 특별법안의 국회 본회의 처리를 앞두고 통합 논의를 진행했던 지방자치단체에서 엇갈린 반응이 쏟아지고 있다. 국민의힘 소속 지자체장들은 정부·여당의 6·3 지방선거용 졸속 통합 추진이라고 의심하며 반대 목소리를 키우고 있다. 반면 특별법안 통과를 코앞에 둔 광주·전남에서는 법 제정 이후의 절차 논의에 집중하는 모습이다.
대전·충남 정치권에서는 24일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 충남대전통합특별시 설치 특별법안 처리가 보류된 데 대해 더불어민주당 책임론을 띄웠다. 이장우 대전시장은 “행정통합은 지역의 재정권과 고도의 자치권이 보장된 법안을 만들 때만 가능한데 민주당 중심으로 낸 법안은 이를 완전히 뭉갠 것”이라고 주장했다. 이어 “법사위가 법안 처리를 유보한 것은 아주 잘한 일”이라며 “시·도민 의견 수렴과 충분한 논의가 더 필요하다고 본다”고 말했다.
김태흠 충남지사는 “대전·충남 행정통합은 사실상 무산됐지만 민주당이 앞으로 법안 처리를 놓고 어떤 술수를 부릴지 걱정이 앞선다”며 “법안상정 보류가 아니라 완전 철회를 요구한다”고 말했다. 이 시장과 김 지사, 홍성현 충남도의회 의장 등은 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 열린 ‘대전·충남 졸속 통합 반대 범 시·도민 총궐기대회’에 참가해 피켓 시위를 벌였다.
박형준 부산시장은 시청 기자실에서 진행된 백브리핑에서 “정부·여당이 특별법을 무리하게 강행 통과시킨 후 선거를 치르게 하는 것은 단순한 무책임을 떠나 권력을 남용하는 일”이라고 주장했다. 박 시장은 특별법안 내용을 언급하면서 “지방세 비율 조정이나 통합 특별시에 준다는 인센티브 예산도 명기되지 않는 등 재정권 확대가 전혀 없다”고 말했다.
박 시장은 “빈껍데기 통합은 지역의 자주적 발전이 아닌, 거대한 통합 비용과 ‘묻지마 통합’에 따른 지역민 간의 갈등만 유발할 것”이라고 강조했다. 부산시와 경남도는 주민투표와 시·도민 의견 수렴 등을 거쳐 2028년 통합을 목표로 관련 논의를 진행 중이다.
다만 이철우 경북지사는 대구경북통합특별시 설치를 위한 특별법안이 법사위에서 보류된 뒤 SNS를 통해 법안 통과를 호소했다. 이 지사는 “아직 끝나지 않았다. 마지막까지 (법안 통과를) 설득하겠다”고 말했다. 이어 “간곡하게 말씀드린다. 이 법은 특정 정당의 법이 아니라 지방소멸을 막기 위한 국가적 책무”라며 “지역의 생존 앞에서 여야가 따로 있을 수 없다. 정쟁으로 멈출 시간이 없다”고 강조했다. 소멸 위기에 처한 경북과 대구의 통합은 생존 전략으로 추진해야 한다는 취지다.
법사위 전체회의에서는 이날 여당 주도로 전남광주통합특별시 설치 특별법안이 통과, 본회의에 상정됐다. 광주·전남에서는 법안 처리보다는 전남광주특별시 출범 준비 과정에서 갈등과 쟁점을 최소화해야 한다는 지적이 제기됐다. 강기정 광주시장은 기자 간담회를 열고 “3월 초 (특별법이) 공포가 된다고 전제하면, 3∼6월 전남광주특별시 출범을 준비하는 과정을 겪게 될 것”이라고 말했다. 이어 “그 과정에서 여러 쟁점과 갈등 요소가 제기될 것이고 해소되지 못한 것은 출범 이후 통합 특별시장의 과업으로 넘어갈 것”이라고 덧붙였다.
김영록 전남지사는 SNS를 통해 “통합 법안이 법사위를 통과했다”며 “행안위 안대로 양식장 면허에 대한 해수부 장관 권한을 특별시장에게 이양토록 강력 건의해 관철됐다”고 강조했다.
대전·광주=김성준 이은창 기자 ksj@kmib.co.kr
