與 ‘사법 3법’ 강행 예고… 대법, 25일 법원장회의 “비상 상황… 대책 모색”
더불어민주당을 비롯한 범여권이 법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 강행 처리를 예고하자 대법원은 25일 전국법원장회의를 소집해 긴급 대책 마련에 나선다. 사법부가 이른바 ‘사법개혁 3법’에 반대해 왔던 만큼 강경한 입장이 나올 것으로 전망된다.
24일 법조계에 따르면 대법원은 박영재 법원행정처장 주재로 25일 오후 2시 서울 서초동 대법원 대회의실에서 전국법원장회의를 열고 사법개혁 3법과 관련한 각급법원 내부 의견을 수렴한다. 전국 법원장과 사법연수원장, 사법정책연구원장, 법원도서관장 등 고위 법관 등 43명이 참석 대상이다. 법원행정처 관계자는 “비상한 상황이라 일선 법원의 의견을 청취하고 대책을 모색하기 위한 차원”이라고 말했다. 민주당은 국회 법제사법위원회를 통과한 법왜곡죄 신설(형법 개정안), 재판소원 도입(헌법재판소법 개정안), 대법관 증원(법원조직법 개정안) 법안을 다음 달 3일까지 열리는 이번 임시국회에서 처리한다는 방침이다.
통상 법원장회의는 매년 3∼4월과 11~12월에 한 번씩 1년에 두 차례 열린다. 이번 회의는 정례회의가 아닌 임시회의다. 민주당의 사법개혁 3법 강행 처리가 임박하자 긴급히 회의를 소집해 대책 마련에 나선 것이다. 전국 법원장들은 지난해 9월에도 임시 법원장회의를 열고 민주당의 사법개혁 추진과 관련해 “사법 독립은 반드시 보장돼야 한다”며 “제도 개편 논의에 사법부 참여가 필수적”이라는 입장을 낸 바 있다.
대법원은 해당 법안들이 사법제도와 국민에게 큰 영향을 줄 수 있는 중대한 사안인 만큼 충분한 논의가 필요하다며 거듭 반대 입장을 밝혀 왔다. 특히 재판소원은 사실상 ‘4심제’로 운영돼 사건 당사자들을 ‘소송 지옥’에 빠뜨릴 것이라고 우려한다. 조희대 대법원장은 지난 23일 출근길에 “이번 법안들은 사법부가 생긴 이래 80년 이어져 온 사법제도의 틀을 근본적으로 바꾸는 것”이라며 “국민들에게 직접적으로 그 피해가 갈 수 있는 문제”라고 말했다. 또 “헌법 개정 사항에 해당할 수 있는 중대한 내용”이라며 위헌 가능성을 직접 거론했다.
