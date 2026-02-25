서울 신동욱·부산 안철수·경기 외부 영입 검토… 국힘, 새판 짜나

“뉴페이스·뉴스타트 전략 필요”

지도부 내부서 주장 계속 나와

인위적 컷오프 없다는 국힘

대규모 인적 쇄신 나설 가능성도

국민의힘 장동혁(오른쪽) 대표와 신동욱 최고위원이 24일 국회에서 열린 의원총회에서 대화를 나누고 있다. 국민의힘 일부 중진 의원과 소장파 의원들은 당 지도부에 ‘윤어게인 노선’ 논의를 위한 면담과 의원총회 소집을 요구했다. 이병주 기자

극심한 당 내홍으로 6·3 지방선거 전략에 차질을 빚고 있는 국민의힘이 내부적으로 서울시장에 신동욱 최고위원, 부산시장에 안철수 의원, 경기지사는 외부 전문가 영입 카드를 검토 중인 것으로 파악됐다. 지도부는 인위적 컷오프(공천 배제)는 없다는 입장이나 ‘장동혁 지도부’에 대한 오세훈 서울시장의 반발, 새로운 얼굴로 선거를 치르겠다는 지도부 방침이 맞물리면서 대규모 인적 쇄신 가능성에 관심이 몰린다.



지도부 관계자는 24일 국민일보에 “서울과 경기, 부산만 새 얼굴을 낼 수 있다면 뉴페이스 전략으로 선거를 치를 수 있다”며 “‘서울은 신동욱, 부산은 안철수, 경기는 전문가 영입’ 전략을 당 관계자들과 일대일로 만나 두루 전하고 있다”고 말했다. 신 최고위원은 전날 당에서 필요로 하면 서울시장 출마 의향이 있다는 취지로 발언했다. 이정현 공천관리위원장도 “현직이라고 자동 통과는 안 된다”며 연일 인적 쇄신 의지를 밝히고 있다.



장동혁 대표는 이날 언론 인터뷰에서 오 시장을 직격했다. 장 대표는 “오 시장이 지금 위기와 문제를 정확히 진단하고 있는지 모르겠다”며 “얼마 남지 않은 지선을 앞두고 계속 ‘우리는 안 된다, 우리는 진다’ 얘기를 반복하는 게 선거에 어떤 도움이 될지 이해하기 어렵다”고 말했다. 이어 “민주당은 대구·경북(TK) 빼고 다 승리하겠다는데 (오 시장은) 우리가 TK 빼고 다 질 것이라고 한다”며 “민주당의 그런 선언에 우리가 호응해주는 듯한 태도로 선거에서 이길 수 있겠는가”라고 따졌다.



장 대표는 대구 방문 일정에 나서는 한동훈 전 대표에 대해서도 견제 발언을 내놨다. 한 전 대표는 25일부터 사흘간 대구에 머물 예정이다. 장 대표는 한 전 대표가 대구나 부산에 출마할 가능성에 대해 “(한 전 대표의) 출마 가능성도 염두에 두고 승리할 수 있게 선거 전략을 잘 짜보겠다”고 말했다.



장 대표의 절윤 거부 입장 표명에 따른 당 내홍은 좀처럼 수습되지 않고 있다. ‘대안과 미래’는 지도부에 ‘윤어게인’ 노선 문제를 논의할 의원총회 소집을 공식 요구했다. 간사인 이성권 의원은 “의총을 통해 윤어게인으로 과연 선거를 치를 수 있는지 결론을 확실히 낼 수 있길 바란다. 거기에 전적으로 따르겠다”고 밝혔다. 당내에선 윤석열 전 대통령 1심 무기징역 선고에 장 대표의 불복 의사 탓에 더불어민주당의 반헌법적 ‘이재명 대통령 공소취소 모임’ 행태를 비판하기 궁색해졌다는 비판도 나온다.



4선 이상 중진 의원 14명은 국회 외교통일위원장실에서 회동하고 당 노선을 논의했다. 이종배 의원은 “당 지지율이나 각 지역에서 중진들이 느끼는 상황을 볼 때 지선을 치르기 참으로 어렵다는 말씀이 많았고, 이의가 없었다”며 “의견을 당대표에게 전달하기 위해 중진 의원과의 면담을 요청할 계획”이라고 밝혔다.



최수진 이형민 기자 orca@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 극심한 당 내홍으로 6·3 지방선거 전략에 차질을 빚고 있는 국민의힘이 내부적으로 서울시장에 신동욱 최고위원, 부산시장에 안철수 의원, 경기지사는 외부 전문가 영입 카드를 검토 중인 것으로 파악됐다. 지도부는 인위적 컷오프(공천 배제)는 없다는 입장이나 ‘장동혁 지도부’에 대한 오세훈 서울시장의 반발, 새로운 얼굴로 선거를 치르겠다는 지도부 방침이 맞물리면서 대규모 인적 쇄신 가능성에 관심이 몰린다.지도부 관계자는 24일 국민일보에 “서울과 경기, 부산만 새 얼굴을 낼 수 있다면 뉴페이스 전략으로 선거를 치를 수 있다”며 “‘서울은 신동욱, 부산은 안철수, 경기는 전문가 영입’ 전략을 당 관계자들과 일대일로 만나 두루 전하고 있다”고 말했다. 신 최고위원은 전날 당에서 필요로 하면 서울시장 출마 의향이 있다는 취지로 발언했다. 이정현 공천관리위원장도 “현직이라고 자동 통과는 안 된다”며 연일 인적 쇄신 의지를 밝히고 있다.장동혁 대표는 이날 언론 인터뷰에서 오 시장을 직격했다. 장 대표는 “오 시장이 지금 위기와 문제를 정확히 진단하고 있는지 모르겠다”며 “얼마 남지 않은 지선을 앞두고 계속 ‘우리는 안 된다, 우리는 진다’ 얘기를 반복하는 게 선거에 어떤 도움이 될지 이해하기 어렵다”고 말했다. 이어 “민주당은 대구·경북(TK) 빼고 다 승리하겠다는데 (오 시장은) 우리가 TK 빼고 다 질 것이라고 한다”며 “민주당의 그런 선언에 우리가 호응해주는 듯한 태도로 선거에서 이길 수 있겠는가”라고 따졌다.장 대표는 대구 방문 일정에 나서는 한동훈 전 대표에 대해서도 견제 발언을 내놨다. 한 전 대표는 25일부터 사흘간 대구에 머물 예정이다. 장 대표는 한 전 대표가 대구나 부산에 출마할 가능성에 대해 “(한 전 대표의) 출마 가능성도 염두에 두고 승리할 수 있게 선거 전략을 잘 짜보겠다”고 말했다.장 대표의 절윤 거부 입장 표명에 따른 당 내홍은 좀처럼 수습되지 않고 있다. ‘대안과 미래’는 지도부에 ‘윤어게인’ 노선 문제를 논의할 의원총회 소집을 공식 요구했다. 간사인 이성권 의원은 “의총을 통해 윤어게인으로 과연 선거를 치를 수 있는지 결론을 확실히 낼 수 있길 바란다. 거기에 전적으로 따르겠다”고 밝혔다. 당내에선 윤석열 전 대통령 1심 무기징역 선고에 장 대표의 불복 의사 탓에 더불어민주당의 반헌법적 ‘이재명 대통령 공소취소 모임’ 행태를 비판하기 궁색해졌다는 비판도 나온다.4선 이상 중진 의원 14명은 국회 외교통일위원장실에서 회동하고 당 노선을 논의했다. 이종배 의원은 “당 지지율이나 각 지역에서 중진들이 느끼는 상황을 볼 때 지선을 치르기 참으로 어렵다는 말씀이 많았고, 이의가 없었다”며 “의견을 당대표에게 전달하기 위해 중진 의원과의 면담을 요청할 계획”이라고 밝혔다.최수진 이형민 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지