‘수능 최저기준’ 낮아질까… 정부, 허들 낮춘 대학에 가점
수능·내신 동시 개편 2028학년부터
92개 대학 575억 지원 평가에 반영
교육부가 대학들에 2028학년도 대입부터 대학수학능력시험 최저학력기준(최저기준)을 완화하라는 메시지를 보냈다. 최저기준은 대학들이 수시에 설정하는 수능 성적의 마지노선으로, 이 기준에 미달하면 무조건 탈락하므로 대입 전반에 영향을 끼치는 변수로 작용한다. 특히 올해 고2가 치를 2028학년도는 대입 제도가 크게 바뀌는 첫해여서 정부의 메시지가 입시 현장에 어떤 영향을 줄지 주목된다.
교육부는 24일 ‘2026년 고교교육 기여대학 지원사업 기본계획’(기여대학 사업)을 발표했다. 이 사업은 교육부가 대학들의 입시 행정을 관리·유도하기 위한 수단으로 2014년 시작됐다. 올해는 지난해 선정된 92개 대학을 다시 평가해 575억원을 지원할 예정이다. 대학별 지원금은 크지 않지만 정부의 ‘의중’이 드러나므로 대학들이 무시하기 어렵다.
교육부는 “올해 평가에서 지난해 사업 성과뿐 아니라 ‘향후 계획’도 점검하겠다”고 밝혔다. 향후 계획이란 2028학년도 입학전형을 뜻한다. 2028학년도부터 수능은 선택과목이 사라져 문·이과 수험생이 같은 시험을 치르게 되고, 고교 내신은 현행 9등급에서 5등급으로 축소된다.
수능과 내신이라는 대입의 양대 축이 동시에 바뀌면서 대학 입장에서도 불확실성이 커진 상태다. 특히 고교 내신의 변별력 약화 등 불확실성에 대비해 대학들이 최저기준을 끌어올릴 수 있다는 관측이 나왔다. 대학들이 최저기준을 경쟁적으로 높일 경우 수시 도입 취지는 무색해지고, 수험생 부담은 커진다. 이런 와중에 대학들은 4월까지 ‘2028학년도 대입전형 시행계획’을 발표해야 한다.
교육부는 올해 기여대학 사업 평가지표 중 ‘최저기준의 합리적 운영’ 배점을 5점에서 6점으로 높였다. 대학들이 입시의 밑그림을 마무리하는 시점에 최저기준을 높이지 말라는 메시지를 보낸 것이다. 교육부 관계자는 “최저기준이 높아지면 수험생 부담이 커질 수 있다. (대학들에는) 메시지가 됐을 것”이라고 말했다.
다만 대학들이 교육부 뜻대로 움직일지는 미지수다. 서울대는 지난해 2028학년도부터 최저기준을 폐지키로 하는 등 수능 영향력을 축소하고 있다. 입시 현장에서는 고려대·연세대 등 최상위권 대학들이 서울대에서 탈락한 수능 고득점자를 겨냥한 전형 설계에 나설 수 있다는 전망이 나온다. 한 서울 상위권 대학 관계자는 “5점에서 6점으로 올린 것은 ‘정부도 뭔가를 하고 있다’는 상징적 조치로 읽힐 수 있다”며 “다른 재정지원 사업에도 악영향을 준다는 명료한 메시지가 없다면 상위권 대학에 주는 영향은 제한적일 것”이라고 말했다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
