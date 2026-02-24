美 ‘글로벌 관세 10%’ 발효… 트럼프 “장난치면 더 높은 관세”

상호관세 위법 판결 따른 대체 관세

24일 10%로 출발… 15% 인상 예고

품목관세·보복관세 동원 가능성도

트럼프, 무역합의 번복 움직임 경고

AFP연합뉴스

전 세계에서 ‘트럼프 눈치싸움’ 시즌2가 시작됐다. 상호관세를 대체할 미국의 10% 글로벌 관세가 24일 공식 발효되면서다. 우선 10%로 시작하지만 도널드 트럼프 대통령은 15% 인상을 예고했다. 이를 최대 150일간 유지하면서 무역법 301조 등 더 강력한 수단을 동원한다는 계획이다. 우리 정부도 ‘15% 인상’ 시점이 머지않을 것으로 본다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 전날 국회에서 “길지 않은 시일 내 15%로 고시할 것 같다”고 말했다.



글로벌 관세는 전 세계 일괄 부과되지만 예외 품목도 있다. 의약품과 반도체, 승용차, 항공부품, 희토류 등 미국 내에서 ‘공급망 안정’이 필요한 주요 수출 품목은 글로벌 관세 대상에서 제외됐다. 전면적인 관세 폭격 대신 자국 산업 여건을 고려했다는 평가다. 승용차가 예외 품목에 들어가며 한국산 자동차는 현행 무역확장법 232조의 품목 관세 15%가 그대로 적용된다. 글로벌 관세 10%가 더해지진 않는다는 의미다. 그러나 추가 확대를 배제할 수는 없다.





미국이 조만간 무역확장법 232조를 확대할 것이란 우려도 높다. 월스트리트저널(WSJ)은 이날 미 상무부가 국가 안보를 명분으로 대형 배터리, 주철·철제 부품, 플라스틱 배관, 산업용 화학물질, 전력망, 통신장비 등 6개 분야를 신규 관세 대상으로 검토하고 있다고 보도했다. 미국이 ‘100% 관세’ 엄포를 내놓기도 했던 메모리반도체 등도 언제든지 품목 관세 부과에 직면할 수 있다.



글로벌·품목 관세 외에 미국이 추가할 수 있는 가장 빠른 수단은 관세법 338조(미국 상품 차별금지)의 보복 관세다. 이 조항은 무역법 301조(불공정 무역 행위)에 근거한 보복 관세와 달리 사전조사 절차가 필요하지 않다. 부과 기간에 제한이 없고, 관세율은 50%까지 가능하다. 즉시 발동할 수 있지만 1930년대 대공황 이후 100년 가까이 사문화돼 왔다. 구 부총리는 “그런(338조) 조항이 있는 건 맞다”면서 “(미국이) 작동시키지 않길 기대한다”고 했다.



갖가지 관세를 물망에 올린 트럼프 대통령은 연일 강도 높은 ‘무역 합의 이행’ 메시지를 쏟아내고 있다. 그는 22일(현지시간) 트루스소셜에 “어떤 국가든 터무니없는 대법원 판결로 장난을 치려 한다면 더 높은 관세와 더 나쁜 것을 마주하게 될 것”이라고 썼다. 문제 발생 시 상대 국가에 책임이 있다는 점을 각오하라는 경고로 읽힌다.



‘트럼프식 엄포’에 교역국들은 눈치싸움에 돌입했다. 일본은 전날 아카자와 료세이 경제산업상이 하워드 러트닉 미 상무장관과 40분간 통화를 했다. 그는 “새 관세 조치에서 불리한 처우를 받지 않게 해 달라”며 기존 무역 합의 이행 의사를 전달했다. 반면 베른트 랑게 유럽의회 국제무역위원장은 이날 X(옛 트위터)에 “‘턴베리 합의’(미국과 EU의 무역협정)의 법적 이행 절차를 중단하기로 했고 내일 예정된 표결도 연기한다”고 적었다.



총 3500억 달러 대미 투자를 약속한 우리 정부는 ‘무역 합의 이행’ 기조를 유지한다는 입장이다. 지난해 관세 협상 근거였던 상호관세는 사라졌지만 한·미 간에는 핵추진잠수함 건조, 원자력 협정 등 군사·안보 분야가 복잡하게 얽혀 있다. 판을 깨기 쉽지 않다. 이재민 서울대 법학전문대학원 교수는 “상호관세가 위법이라고 우리가 앞장서면 ‘트럼프 보복 관세’의 시범 케이스가 될 위험이 매우 크다”고 말했다.



세종=양민철 기자, 워싱턴=임성수 특파원 listen@kmib.co.kr



