“하청, 원청에 ‘구조적 통제’될 때 교섭권 부여”
내달 10일 ‘노란봉투법’ 시행
정부, 해석지침·시행령 확정
정부가 다음 달 10일 ‘노조법 2·3조 개정안’(노란봉투법) 시행을 앞두고 해석지침과 시행령을 24일 확정했다. 조항이 모호하다는 노사 양측의 지적에 따라 사용자성 판단 기준과 노동쟁의 대상을 더 명확히 했다.
고용노동부는 우선 하청에 대한 원청의 사용자성을 판단하는 기준으로 제시된 ‘구조적 통제’가 불법파견 판단 기준과는 다르다는 점을 분명히 했다. 해석지침은 원청 사용자가 하청 노동자의 근로시간·작업방식 등을 ‘구조적으로 통제’하면 하청 노동자에게 교섭권이 부여된다는 내용을 담고 있다.
이 지침이 공개된 뒤 노동계는 ‘구조적 통제’가 불법파견의 판단 기준인 ‘상당한 지휘·명령’과 유사한 수준의 엄격한 요건 아래에서만 인정될 수 있다고 우려했다. 이에 노동부는 ‘구조적 통제는 파견에 비해 상대적으로 완화된 요건하에서 인정될 수 있음’이라는 문구를 추가했다.
노동쟁의 대상이 되는 ‘배치전환’은 일상적으로 이뤄지는 배치전환이 아닌 ‘구조조정에 따른 배치전환’임을 구체적으로 적시했다. 직무 순환, 부서 내 인력 재배치 등도 쟁의 대상이 될 수 있다는 경영계 우려를 반영한 조처다.
이날 국무회의에서는 노란봉투법 시행령 개정안도 의결됐다. 노동계가 폐지를 요구해 온 교섭창구 단일화 제도는 유지하면서도 하청노조의 개별교섭권 보장을 위해 교섭단위 분리 기준을 구체화했다.
노동부는 법률전문가 및 현장전문가로 구성된 자문기구인 ‘단체교섭 판단지원 위원회’를 운영하며 유권해석을 지원하고 교섭의제, 방식 등을 조율하는 ‘원하청 교섭 컨설팅’도 시작한다. 일부 공공기관에 대해선 컨설팅에 이미 착수했다. 노동부 관계자는 “민간·공공 부문을 아우르는 표준적인 교섭 모델로 발전시킬 계획”이라고 말했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사