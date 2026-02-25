기업 심리 4년 만에 살아났는데… 수출 제조업만 ‘맑음’
경기전망 긍정… 반도체·車가 견인
‘내수 의존’ 비제조업 여전히 부진
내수·투자·고용 등 부정 전망
반도체·자동차 등 주력 수출 품목의 호조 등에 힘입어 국내 기업들의 경기 전망이 4년 만에 만에 긍정적으로 돌아섰다. 다만 내수 중심의 비제조업의 경우 여전히 업황이 부진할 것으로 전망돼 기업 심리에서도 ‘K자형’ 양극화 양상이 나타났다.
한국경제인협회는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 3월 기업경기실사지수(BSI)를 조사한 결과 전망치가 102.7로 집계됐다고 24일 밝혔다. BSI가 기준선인 100보다 높으면 전월 대비 경기 전망이 긍정적이고 낮으면 부정적이라는 의미다.
BSI 전망치가 100을 넘어선 건 우크라이나 전쟁 발발과 고물가 등 여파로 경기가 얼어붙기 시작한 2002년 3월(102.1) 이후 4년 만이다. 기업 경기 전망이 다시 100을 넘어서기까지 47개월 동안 긴 부진의 터널을 지나온 것이다.
반등을 이끈 주역은 단연 반도체·자동차 등 제조업 부문이었다. 3월 제조업 BSI는 전월 대비 17.8포인트 급등한 105.9로 집계됐다. 이는 2024년 3월 이후 2년 만에 기준선을 웃돈 것이자, 2021년 5월(108.6) 이후 4년 10개월 만에 가장 높은 수치다. 업종별로 보면 전력 인프라와 설비 등이 포함된 일반·정밀기계 및 장비(128.6)가 가장 높았다. 이어 의약품(125.0), 섬유·의복 및 가죽·신발(114.3), 전자 및 통신장비(113.3), 금속 및 금속가공 제품(103.8), 자동차 및 기타운송장비(103.6) 등 조사 대상 10개 중 9개 업종이 100 이상을 기록했다. 전월 대비 상승폭은 섬유·의복 및 가죽·신발 업종이 가장 컸는데 이는 신학기 소비 기대감도 반영된 것으로 보인다. 100을 밑돈 업종은 식음료 및 담배(94.7)가 유일했다. 한경협은 새해 주요 품목의 수출 실적 개선, 2월 조업 일수 감소에 따른 기저효과가 기업 심리 회복을 주도했다고 봤다.
반면 비제조업 BSI는 99.4로 전달 대비 0.1포인트, 지난해 12월과 비교하면 5.8포인트 하락했다. 도·소매(111.8)와 여가·숙박 및 외식(108.3) 등 일부 업종이 호조 전망을 보였지만, 전기·가스·수도(78.9) 등 나머지 업종은 업황 부진이 전망됐다. 내수에 의존하는 중소기업과 비제조업 분야는 여전히 고전하고 있다는 의미다.
부문별로는 수출이 기준선에 걸치며 2024년 6월 이후 1년 9개월 만에 최고치를 기록했다. 그러나 내수(98.5), 투자(96.4), 고용(94.7), 자금사정(93.5) 등을 포함한 나머지 부문은 부정 전망으로 나타났다.
이상호 한국경제인협회 경제본부장은 “경기침체 지속으로 장기간 부진했던 기업 심리가 호전된 것은 매우 유의미한 변화”라며 “기업 심리 개선이 단기 반등에 그치지 않도록 국회와 정부는 규제 개선 등 기업 활력 제고를 위한 제도적 기반 확충으로 경기 심리 회복의 모멘텀을 살려나가야 할 것”이라고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
