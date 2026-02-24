“정교유착 결과 초래”… 건진법사 1심 구형보다 센 6년 선고

통일교 청탁 대가 금품 수수 혐의

첫 번째 받은 샤넬백도 유죄 판단

김여사 1심 선고와 달라 쟁점 될 듯



김건희 여사와 공모해 통일교로부터 현안 청탁 대가로 금품을 수수한 혐의를 받은 ‘건진법사’ 전성배(사진)씨가 1심에서 징역 6년을 선고받았다. 특검의 구형량(징역 5년)보다 높다. 재판부는 전씨로 인해 정교유착 결과가 발생했다고 질타했다.



서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 24일 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 정치자금법 위반 혐의로 구속 기소된 전씨에게 징역 6년을 선고하고 1억8000여만원 추징을 명령했다.



재판부는 전씨가 김 여사와 공모해 2022년 4~7월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 현안 관련 청탁 대가로 샤넬 가방 2개, 그라프 목걸이 등 총 8000여만원 상당의 금품을 받은 혐의를 전부 유죄로 판단했다. 재판부는 “첫 번째 샤넬 가방이 전달된 2022년 4월 7일 이미 통일교 사업을 위해 대통령 직무와 관련된 묵시적 청탁이 있었다고 보인다”고 밝혔다. 이어 “김건희는 20대 대선에서 통일교가 산하 단체를 동원해 윤석열의 당선을 지원한 사실을 알았고, 직접 윤영호에게 전화를 걸기까지 했다”며 “샤넬 가방이 교부된 때는 대통령 취임식 한 달 전으로, 통일교가 대선 지원에 따른 보상을 요구할 게 확실히 예견되는 상황”이라고 덧붙였다.



이는 앞서 나온 김 여사의 통일교 청탁 관련 1심 선고와는 다른 판단이다. 같은 법원 형사27부는 지난달 28일 김 여사가 첫 번째 샤넬 가방을 받은 시점에는 통일교 측의 청탁이 없었다고 보고 해당 혐의에 무죄를 선고했다. 같은 혐의를 두고 판단이 엇갈린 만큼 관련 재판 항소심에서 해당 부분이 쟁점으로 다뤄질 전망이다.



또 재판부는 전씨 혐의 중 같은 기간 청탁·알선을 대가로 ‘통일그룹 고문’ 자리를 요구하면서 윤 전 본부장에게서 총 3000만원을 받은 혐의를 유죄로 인정했다. 2022년 7월∼2025년 1월 기업들로부터 여러 청탁을 받고 2억원에 달하는 금품을 받은 혐의 역시 유죄로 봤다. 다만 전씨의 정치자금법 위반 혐의는 무죄로 판단했다.



재판부는 전씨 행위가 헌법상 정교분리 원칙을 훼손하는 결과를 낳았다고 질책했다. 재판부는 “윤석열, 김건희가 통일교를 정치적으로 이용하고, 통일교도 교세 확장을 위해 대한민국의 정치·경제적 지위를 이용해 상호공생 관계가 됐다”고 지적했다.



김건희 특검은 “대통령 취임 전 수수한 샤넬 가방에 대해서도 유죄로 인정된 것에 주목한다”며 김 여사 항소심 준비에 만전을 기하겠다고 밝혔다. 전씨의 정치자금법 혐의 무죄 판단에 대해서는 “면밀히 검토해 항소 여부를 결정할 예정”이라고 덧붙였다.



성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr



