李 “이 나라 모든 문제의 원천은 부동산”

국무회의서 투기 엄단 거듭 경고

세제·규제·금융 카드 동원 시사

농지도 농사 안 지으면 강제매각

다주택에서 농지까지 전선 넓혀

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 제6회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령은 “이 나라 모든 문제의 원천은 부동산”이라고 직격하며 세제·규제·금융을 포함한 모든 정책 카드를 꺼내 들 수 있다고 경고했다. 경작이 아닌 투기용 농지에 대해선 강제매각 조치 검토를 지시했다. 주택에서 토지까지 전선을 넓혀 부동산 가격 하락세에 가속도를 붙이려는 의도로 해석된다.



이 대통령은 24일 국무회의에서 “세제·규제·금융 (다 동원해) 부동산을 투기·투자용으로 보유하는 것은 ‘하나 마나 한 일’이라는 생각이 들게 해주지 않으면 우리 사회는 정상적인 발전이 불가능하다”며 “근본적인 대책을 고민해야 한다”고 밝혔다.



이 같은 언급은 투기용 농지 소유 행태를 언급하며 나왔다. 이 대통령은 “산골짜기에 버려지다시피 한 땅도 너무 비싸 농사를 지을 수가 없다더라. (평당) 20만~30만원까지 나간다”며 “귀농·귀촌을 하려 해도 (농지가 비싸) 어렵다고 한다. 근본적으로 땅값을 떨어뜨려야 한다”고 말했다.



이 대통령은 “수도권이 집값 때문에 난리가 났다가 지금은 약간 소강상태가 된 것 같다. 농지 가격도 검토를 한번 해봐야 한다”며 “헌법에는 경자유전의 원칙이 쓰여 있는데 온갖 방식으로 위헌 행위가 이뤄진다”고 지적했다. 그러면서 “다들 ‘농지를 사고 농사를 짓는 척만 하면 돼’라고 생각하는 것 아니냐. 필요하면 대규모 인력을 통해 (위법 행위) 전수조사와 매각 명령을 해야 한다”고 지시했다. 나아가 “이게 전부 부동산 가격이 비정상적으로 높아져 생기는 문제”라며 “이 나라 모든 문제의 원천은 부동산 문제”라고 비판했다.



강제매각 명령 사례가 없는 것은 아니다. 농림축산식품부에 따르면 2019년부터 2023년까지 5년간 매년 적게는 1307명에서 많게는 1901명에게 농지 처분 명령이 내려졌다. 행정절차상 명령을 받으면 6개월 이내 농지를 매각해야 한다. 처분 명령을 받아들이지 않을 경우 매각할 때까지 이행강제금이 부과된다. 다만 개인 자산이다 보니 정부나 지방자치단체가 강제로 매각할 수는 없다. 이 대통령이 지적한 부분은 정부 차원의 몰수 절차를 만들어야 한다는 의미로도 읽힌다.



이 대통령은 상가 임대료를 관리비에 전가하는 관행의 개선도 주문했다. 이 대통령은 국무회의에서 “집합건물 또는 상가 임대료를 제한하니 관리비를 올린다. 관리비는 관리 비용을 나누는 건데 수수료를 붙여 바가지를 씌우면 되겠느냐”며 “관리비 내역도 안 보여주고 숨기는데, 범죄 행위에 가깝다. 기망, 사기, 횡령일 수 있다”고 지적했다. 그러면서 “이런 부조리를 찾아내 정리해주고 필요시 제도개혁도 해 달라”고 주문했다.



국무회의에선 토지거래허가구역과 조정대상지역이 겹친 지역에서 다주택자가 임대 중인 주택을 처분할 경우 매수인에게 한시적으로 실거주 의무를 유예해 다주택자에게 매도 기회를 부여하는 내용의 ‘부동산거래신고법 시행령’ 개정안이 의결됐다.



이동환 기자, 세종=신준섭 기자 huan@kmib.co.kr



