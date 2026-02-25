미·중 ‘AI 베끼기’ 충돌… “中 3사, 클로드 데이터 무단 추출”
앤트로픽 “가짜 계정 2만4000개”
오픈AI도 AI 결과물 탈취 우려
인공지능(AI) 패권을 두고 경쟁 중인 미국과 중국 기업들이 ‘AI 기술 베끼기’ 문제를 두고 충돌하고 있다. 생성형 AI 기업 앤트로픽은 딥시크를 비롯한 중국의 AI 기업들이 자사 모델을 모방하기 위해 데이터를 무단으로 추출했다고 주장하고 나섰다. 앤트로픽은 이 같은 행위가 불법이라며 중국에 대한 첨단 AI 칩 수출 통제를 요구했다.
앤트로픽은 23일(현지시간) 중국 딥시크, 문샷AI, 미니맥스 3곳이 2만4000개에 달하는 가짜 계정을 만들어 자사 AI 모델 ‘클로드’ 데이터를 불법적으로 확보했다고 밝혔다. 가짜 계정을 통해 딥시크 약 15만건, 문샷AI 340만건, 미니맥스 1300만건 등 총 1600만건이 넘는 대화가 생성됐다는 게 앤트로픽 주장이다. 그러면서 중국 기업들의 이런 행위는 이용 약관과 지역별 접근 제한을 명백히 위반한 것이라고 경고했다.
중국 기업들은 AI 업계에서 ‘증류’라고 불리는 기술을 활용한 것으로 알려졌다. 증류는 성능이 낮은 모델이 더 강력한 모델이 내놓는 답변을 학습해 유사한 기능을 갖춘 모델을 개발하는 방식이다. AI 기업들이 자사 모델을 경량화활 때 쓰는 방법이지만, 경쟁사 모델을 상대로 해 무단으로 대규모 활용하는 것은 사실상 기술 도용이나 탈취로 간주된다.
앤트로픽은 국가 안보 위협에 대한 우려도 제기했다. 안보상의 이유로 중국 내 클로드 접속을 차단했음에도 일부 중국 기업들이 이를 우회해 접속했다는 것이다. 앤트로픽은 “기존 모델에는 생물학 무기 개발이나 악의적인 사이버 활동에 악용되는 것을 막는 안전장치가 있지만, 불법 추출된 모델은 안전장치가 제거될 수 있어 안보 위험이 발생할 수 있다”고 말했다.
오픈AI도 지난달 12일 미 하원 중국특별위원회에 제출한 자료를 통해 딥시크 등 중국 기업들이 증류 기법을 활용해 미국 AI 모델의 결과물을 탈취하고 있다는 우려를 전했다.
앤트로픽은 이를 방지하는 차원에서 AI 칩의 중국 수출 통제를 주문했다. 앞서 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자는 지난달 도널드 트럼프 대통령이 엔비디아 AI 칩 중국 수출을 허용한 것을 두고 “북한에 핵무기를 파는 것과 비슷한 일”이라며 “국가 안보에 엄청난 함의를 가진 실수”라고 비판한 바 있다.
앤트로픽은 중국 기업들의 기술 도용 관련 정보를 다른 AI 연구소들과 공유하는 한편, 모델 접근에 대한 인증 절차도 강화하고 있다. 앤트로픽은 “해당 문제를 해결하기 위해 AI 업계와 클라우드 제공업체는 물론 정책 입안자까지 아우르는 대응이 필요하다”고 강조했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
