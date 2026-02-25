서울 빌라 임대차 거래 ‘월세’가 대세
지난해 60%… 전세 거래 17.3% 줄어
가격도 올라… 대학가 원룸 62.2만원
지난해 서울 연립·다세대주택(빌라) 시장은 월세화가 뚜렷하게 나타났다. 정책자금 전세대출 한도 축소, 전세대출 보증 비율 하향, 전세 사기 여파 등이 한데 어우러지면서다. 월세화에 따른 월세 상승은 대학가 원룸(전용면적 33㎡ 이하)에서도 나타났다.
24일 상업용 부동산 서비스 기업 부동산플래닛이 발표한 ‘2025년 서울시 연립·다세대 매매 및 전·월세 시장 동향’에 따르면, 지난해 이뤄진 서울 빌라 임대차 거래의 60%가 월세였다. 월세 거래는 2024년 7만6466건에서 지난해 7만8442건으로 2.6% 늘었다. 같은 기간 전세 거래가 17.3% 줄어든 것과 대비된다.
거래 유형은 순수월세(보증금이 월세 12개월분 미만)가 2024년 6698건에서 지난해 7776건(+16.1%)으로 늘며 증가세가 가장 컸다. 보증금은 낮추고 월세를 높이는 방향으로 움직인 셈이다.
이는 전세사기에 따른 빌라 전세 기피에 6·27 대책으로 정책자금 전세대출 한도 축소, 전세대출 보증 비율 하향 등이 겹치며 나타난 현상으로 분석된다. 낮은 은행 금리로 집주인이 월세를 선호하게 된 것도 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 연립·다세대주택의 평균 월세는 64만5000원으로, 관련 집계를 시작한 2015년 6월 이후 가장 높았다.
월세 상승세는 대학가도 피해 가지 못했다. 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면, 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 평균 월세는 보증금 1000만원 기준 62만2000원으로 집계됐다. 전년 동월(60만9000원) 대비 2.0% 올랐다. 다방이 관련 수치를 집계한 2019년 이래 가장 높다. 평균 월세는 성균관대 인근 지역(73만8000원)이 가장 비쌌다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
