법조계 우려에도 與 요지부동… 뾰족수 없는 사법부 ‘부글부글’

與 법안 강행처리 막을 방법 없어

일선 법관들도 “판결 위축” 동요

헌법소원 내도 기대 걸기 어려워

조희대 대법원장이 24일 서울 서초구 대법원으로 출근하며 취재진을 바라보고 있다. 전날 조 대법원장은 여당이 추진하는 ‘사법개혁 3법’에 대해 “국민들에게 피해가 갈 수 있다”며 반대 입장을 표했다. 연합뉴스

더불어민주당을 비롯한 범여권의 ‘사법개혁 3법’이 강행처리 수순에 들어서면서 이례적으로 강경한 반대 입장을 표명했던 사법부 내 긴장감이 고조되고 있다. 법조계 안팎에서도 법안의 위헌성과 부작용을 우려하는 목소리가 제기되고 있지만 여권은 요지부동이다. 사법부는 급히 전국법원장회의 소집 등 대응책 모색에 나섰지만 압도적 다수 의석을 차지한 범여권의 법안 강행처리를 막을 방법은 사실상 전무해 속만 끓이고 있다.



사법부는 법왜곡죄와 재판소원, 대법관 증원 등 사법개혁 3법에 대해 공개적으로 반대 입장을 견지해 왔다. 조희대 대법원장은 “헌법 개정 사항에 해당할 수 있는 중대한 내용”이라며 위헌 가능성을 직접 거론했고, 기우종 법원행정처 차장은 국회 법제사법위원회 법안심사1소위원회에서 “도저히 받아들일 수 없는 법안”이라고 반대했다. 입법부 존중 차원에서 국회의 입법 사안에 대해 직접적인 의견표명을 자제하던 기존 관행과 사뭇 다른 모습이다.



일선 법관들도 동요하는 분위기다. 서울고법의 한 부장판사는 24일 국민일보와의 통화에서 “재판소원 도입은 대법원 판결 위에 헌법재판소라는 하나의 심급을 더 두겠다는 것인데, 대법원 판결을 최종심으로 하는 현 사법시스템에 대한 신뢰는 떨어질 수밖에 없다”고 말했다. 법원은 재판소원이 사실상 ‘4심제’로 귀결돼 사건 종결이 지체되고 소송 당사자들은 반복되는 불복에 ‘소송지옥’에 빠질 것이라고 지적하고 있다. 현행 14명인 대법관을 26명까지 증원하는 안에 대해서도 사법부는 재판연구관 차출이 늘어나 1·2심이 약화될 수 있다는 입장이다.



법왜곡죄에 대해서는 법조계 전반에서 우려가 제기된다. 장영수 고려대 법학전문대학원 명예교수는 “법을 ‘의도적’으로 ‘왜곡한다’는 기준 자체가 모호해 죄형법정주의의 명확성 원칙에 위배된다”며 “법왜곡죄를 도입한 독일 사례와 비교되기도 하는데 직권남용죄를 도입하고 있는 우리 법체계와는 단순 비교하기엔 무리가 있다”고 말했다. 친여 성향의 참여연대도 지난 23일 “법안의 명확성과 구체성이 확보돼야 한다”며 숙의가 필요하다는 입장을 낸 바 있다. 재경법원의 한 부장판사는 “판결할 때 아무래도 위축될 수밖에 없을 것”이라며 “재판에 불복하는 악성 민원인들의 고소·고발도 난무할 것”이라고 말했다.



하지만 이런 우려에도 여권이 법안 처리를 강행할 경우 사법부로서는 마땅한 대응 수단이 없는 상황이다. 대법원이 25일 전국법원장회의를 소집했지만 기존의 반대 입장을 재표명하는 것 외엔 다른 뚜렷한 대책이 나오기 어렵다.



국민의힘 등 야권이 헌재에 해당 법안들에 대해 헌법소원을 제기할 수 있지만 사법부는 다른 결론이 나올 가능성이 희박하다고 보는 분위기다. 대법원 한 관계자는 “재판소원 도입 이슈에서 찬성 의견인 헌재가 주요 이해당사자가 된 상황이라 다른 목소리를 기대하기 어려워 보인다”고 말했다.



정현수 성윤수 김다연 기자 jukebox@kmib.co.kr



