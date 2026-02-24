결례 논란 러대사관 비판 여론에 한발 물러서
전쟁 지지집회, 야외 → 내부 변경
국내외 논란 현수막도 철거할 것
러시아·우크라이나 전쟁 발발 4주년을 맞아 최근 대사관 외벽에 ‘승리는 우리의 것’이라는 현수막을 내걸어 문제를 일으켰던 주한 러시아대사관이 이번엔 전쟁 지지 집회를 추진하다 내부 행사로 전환했다. 국내 비판 여론이 높아지면서 부담을 느낀 것으로 해석된다.
러시아대사관은 24일 ‘조국 수호자의 날’ 야외 행사를 취소하고 내부 행사로 전환했다. 당초 대사관은 인근에서 전쟁 지지 야외 집회를 개최할 예정이었지만 외교부의 우려 표명과 타국 주한대사관의 부정적 여론 등을 의식한 것으로 알려졌다.
최근 러시아대사관 건물 외벽에는 러시아어로 쓰인 ‘승리는 우리의 것’이란 문구 현수막이 걸려 논란이 됐다. 해당 구호는 2차 세계대전 때 널리 사용된 표현이지만 러·우 전쟁을 연상시킨다는 비판을 받았다. 외교부가 현수막 게시 중단 요청과 우려를 표명했음에도 불구하고 현수막은 이날 오전에도 내려가지 않았다. 주재국에서 자신들이 일으킨 전쟁을 정당화하며 선전에 나서는 것은 외교적 결례라는 지적이 잇따랐다. 그러나 외교 공관 지역 불가침을 규정한 비엔나 협약으로 인해 정부가 현수막을 강제 철거하기는 어렵다.
외교부는 지난 22일 “우리 정부는 러시아의 우크라이나 침공은 불법행위라는 입장을 일관되게 견지하고 있다”며 “러시아대사관 건물 외벽 현수막 게시에 대한 우리의 입장을 러시아 측에 전달했다”고 밝혔다. 대규모 야외집회 개최에 대한 우려도 함께 전달한 것으로 알려졌다.
이에 대해 전날 러시아대사관은 해당 현수막이 2차 세계대전 승리를 기념하기 위한 것으로 ‘조국 수호의 날’ 행사 종료 후 철거할 예정이라고 밝혔다. 대사관은 “지난해 우리 대사관은 대조국전쟁 승전 80주년을 기념하는 현수막을 건물에 게시한 바 있다”며 “이 현수막 역시 2월에 있는 러시아의 공휴일인 외교관의 날 및 조국 수호자의 날을 계기로 설치된 것”이라고 설명했다. 이어 “대사관 구역 내에 배너나 현수막 등 각종 홍보물을 게시하는 것은 일반적인 관행”이라고 주장했다.
