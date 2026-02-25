이강인, KFA 남자부 ‘올해의 선수상’… 손흥민 넘어 첫 수상
이강인(파리생제르맹·사진)이 지난해 한국 축구를 빛낸 최고의 별로 선정됐다.
이강인은 24일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 2025 대한축구협회(KFA) 어워즈에서 남자부 올해의 선수상을 받았다. 기자단과 협회 전문가 투표 합산 결과 이강인은 31.4점을 얻어 역대 최다 수상자(8회)인 손흥민(LAFC·29.2점)을 제쳤다. 이재성(마인츠)은 3위(12.9점)에 올랐다.
생애 첫 수상인 이강인은 “최선을 다해 함께 뛴 대표팀 팀원들과 스태프들, 축구 팬께 감사드린다”고 소감을 밝혔다. 넉 달여 앞으로 다가온 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에 대해선 “지난해보다 더 뜻깊은 한 해가 될 것으로 생각한다. 더 좋은 모습 보여드리겠다”고 말했다.
이강인은 손흥민의 뒤를 이어 한국 축구의 에이스로 거듭나고 있다. 지난 시즌 소속팀 파리생제르맹의 역사적인 트레블(3관왕)에 일조했다. 한국 선수가 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 트로피를 들어 올린 건 2008년 맨체스터 유나이티드에서 뛰던 박지성 이후 처음이다.
여자부 올해의 선수는 장슬기(경주한수원·18.4점)가 선정됐다. 2018년에 이어 두 번째 수상이다. 20년 만의 동아시아축구연맹 E-1 챔피언십 우승에 앞장서며 대회 최우수선수(MVP)로 뽑힌 점이 높이 평가됐다. 역대 최다 수상자(8회) 지소연(수원FC·15점)과 정지연(화천KSPO·12.5점)이 뒤를 이었다.
올해의 영플레이어상은 강상윤(전북현대)과 김민지(서울시청)가 받았다. 지도자상은 지난해 광주FC 신드롬을 일으킨 이정효 수원삼성 감독과 여자축구 사상 첫 트레블을 달성한 강선미 화천 감독에게 돌아갔다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사