중수청 직제 ‘수사관’ 일원화… 수사범위는 6대 범죄로 축소
檢개혁추진단 수정안 재입법예고
공소청 수장 명칭은 검찰총장 유지
국무총리실 산하 검찰개혁추진단(추진단)이 오는 10월 신설되는 중대범죄수사청(중수청) 수사관을 이원화하려던 기존 방침을 뒤집고 일원화하기로 했다. 수사 범위 또한 9대 범죄에서 6대 범죄로 축소하기로 했다.
추진단은 여권을 중심으로 ‘독소조항’이라고 지적된 사항을 고친 중수청·공소청법 수정안을 26일까지 재입법예고한다고 24일 밝혔다. 앞서 정부는 지난달 12일 중수청 직제를 수사사법관·전문수사관으로 이원화하고 수사 대상을 9대 범죄로 하는 법안을 입법예고했다. 그러나 수사관 이원화 구상 등을 놓고 ‘제2의 검찰청’이 탄생할 수 있다는 등의 우려가 여권에서 빗발쳤다.
정부는 추가 의견 수렴에 나섰고, 더불어민주당은 논의를 거쳐 지난 22일 수정안을 당론으로 채택했다. 추진단은 “여당에서 공청회와 정책의총 등을 거쳐 전달한 의견을 최대한 반영했다”고 밝혔다.
수정된 중수청 법안은 수사관을 1~9급 단일직급 체계로 일원화했다. 수사관 이원화는 기존 검찰청 구조(검찰·수사관 체계)의 답습이라는 지적을 수용한 것이다. 대신 중수청 신설 초기에 이동하는 검찰 인력에 대해선 ‘당근책’을 내놨다. 기존 봉급·정년을 보장하고 상당한 계급의 수사관으로 임용토록 부칙에 규정한 것이다. 중수청장의 자격 요건은 변호사증이 없더라도 수사·법률 업무에 15년 이상 재직했으면 임명 가능토록 완화했다.
중수청 수사 범위는 9개 범죄에서 공직자·선거·대형참사 범죄를 제외한 6개(부패, 경제, 방위사업, 마약, 내란·외환 등 국가보호범죄, 사이버범죄)로 축소됐다. 다른 수사기관과의 중복 우려 등을 감안한 것이다.
공소청의 수장 명칭은 검찰총장으로 유지했다. 민주당은 공소청장이 검찰총장을 겸한다는 규정을 담는 방안을 대안으로 제시했으나 정부는 이 역시 위헌 소지가 있다고 판단한 것으로 전해졌다. 이재명 대통령은 지난달 신년 기자회견에서 “헌법에 검찰총장이라고 쓰여 있다”고 지적한 바 있다. 민주당은 고등공소청 설치도 반대했으나 반영되지 않았다.
공소청법의 검사 징계처분 조항에는 파면이 추가됐다. 현행법은 탄핵이나 금고 이상 형 선고로만 검사를 파면할 수 있는데, 향후에는 일반 공무원과 같이 징계로도 파면이 가능토록 한 것이다.
