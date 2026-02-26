삼일절 맞아 ‘치열했던 만세 행진’ 강원도 양양… 동해에 떠오르는 태양처럼 강렬했던 ‘대한 독립 만세’

다음 달 1일은 제107주년 삼일절이다. 삼일절이 다가오면 먼저 떠오르는 인물이 ‘유관순 누나’다. 충남 천안의 아우내장터에서 일어난 3·1만세운동은 유관순 열사의 이름과 함께 널리 기억되고 있다. 그러나 같은 해 4월 4일 강원도 양양장터에서 일어난 또 다른 만세운동을 이끈 여성 독립운동가 조화벽(1895~1975) 지사에 대해서는 잘 알려지지 않았다. 조 지사는 유관순 열사의 올케다.
당시 양양장터에선 주민 수백명이 태극기를 흔들며 ‘대한 독립 만세’를 외쳤다. 이를 주도한 인물이 바로 조 지사다. 그는 1895년 10월 17일 강원도 양양군 왕도리에서 태어났다. 감리교 전도사였던 아버지 조영순, 어머니 전미흠의 신앙심 깊은 집안에서 자란 그는 1910년 원산 성경학교를 졸업한 뒤 루씨여학교, 개성 호수돈여학교로 진학해 신학문을 배우며 민족의식을 키워 갔다.
3·1운동의 물결이 개성에 퍼지자 조 지사는 친구 어윤희 지사 등과 함께 호수돈 비밀결사대에 참여했다. 학생들과 함께 태극기 제작과 시위를 주도했으나 학교 측의 5일 휴교령으로 중단할 수밖에 없었다.
그는 독립선언서 필사본을 버선 속에 숨겨 고향 양양으로 돌아왔다. 면사무소 급사이자 교회 청년지도자였던 김필선에게 독립선언서를 전달하며 만세운동의 불씨를 지폈다.
양양의 만세운동은 1919년 4월 4일 장날을 기점으로 폭발했다. 조 지사는 만세운동 전날 주민들과 함께 태극기 86장을 등사했다. 이 과정에서 22명의 지도자들이 일제 경찰에 체포되는 위기를 겪었지만 조 지사는 끝까지 작업을 이어갔다.
이튿날인 4일 양양장터에는 수백명의 주민이 모였다. 조 지사는 주민들과 함께 태극기를 흔들며 거리 행진을 시작했고, 장터 곳곳에서 대한 독립 만세를 외쳤다. 일제 경찰의 무력 진압에도 주민들은 끝까지 저항했다. 당시 경찰서장이 “일본으로 물러갈 테니 만세만 부르고 돌아가 달라”고 애원할 정도였다.
이후 조 지사는 호수돈여학교 졸업 후 공주 영명여학교에서 교사로 재직하며 독립운동을 이어갔다. 1923년 유 열사의 오빠 유우석과 결혼한 뒤에도 독립운동의 길을 멈추지 않았다. 1932년 양양으로 돌아와 정명학원을 설립해 1944년 강제 폐교될 때까지 약 600명의 졸업생을 배출했다. 광복 후에도 지역 사회와 노동자의 권익을 위해 해원상구회 부회장 등으로 활동하다 1975년 9월 3일 79세의 나이로 별세했다. 정부는 고인의 공훈을 기려 1990년 건국훈장 애족장(1982년 대통령표창)을 추서했다. 조 지사는 올해 3월 ‘이달의 독립운동가’에 선정됐다.
양양 만세운동의 유적지는 곳곳에 남아 있다. 먼저 양양 옛 관아 터인 양양군의회 옆 현산공원에 기념비가 세워져 있다. 현산공원은 구한말 양양군수를 지내며 이곳에 애국 교육의 장인 현산학교를 설립한 독립운동가 한서 남궁억 선생의 유지를 받들고 이어 가자는 의미로 만든 공원이다. 3·1만세운동 당시 만세 합창을 부르며 행진했던 남문리에는 ‘조화벽 거리’가 조성돼 있다. 138m 구간에 안내판, ‘조화벽 거리’ 글자 조형물, 태극기 바람개비, 무궁화 조형물 등이 설치됐다. 3·1만세운동의 역사를 담은 벽화도 그려져 있다.
양양 만세운동의 절정은 하조대와 기사문 해변 사이 만세고개에 서 있는 유적비에 담겨 있다. 태극기를 새긴 타원형의 주비에는 만세를 부르는 주민들의 군상이 조각돼 있고 왼쪽 비에는 만세고개 유래, 오른쪽 비에는 당시 상황과 희생된 애국지사들 이름이 새겨져 있다. 비는 “…약 1000명의 군중이 관고개 길을 따라 넘어 기사문리 주재소 앞에서 왜경들과 몸싸움을 벌이며 만세를 연호했다. 이때 언덕 밑 계곡 숲속에 미리 잠복하고 있던 일제 수비대와 경찰이 무차별 발포해 현장에서 9명이 피살되고 20여명이 중경상을 당했으니…”라고 적고 있다. 이 시위는 양양군에서 가장 많은 사상자를 냈으며 강원도뿐 아니라 전국으로도 규모나 내용에서 가장 치열했던 곳 중 하나로 꼽힌다.
만세고개 북쪽 하광정리 해안가 하조대의 명물은 바다 옆 척박한 바위 정수리에 뿌리내리고 오랜 세월 거센 파도와 거친 바람을 견뎌낸 소나무 ‘애국송’이다. 이곳에서 보는 해돋이가 장관이다.
양양의 새로운 일출 명소로 기사문 해변 ‘삼형제바위’가 꼽힌다. 북위 38도선이 지나가는 ‘38선휴게소’ 바로 앞 해변 오른쪽 갯바위 위로 떠오르는 태양이 일품이다. 세 개의 바위가 마치 형제가 어깨를 맞댄 듯 서 있어 삼형제바위라 불린다. 그 왼쪽으로 조도라는 무인도가 있다. 기사문 항구의 송이등대와 조도 사이 일출도 뒤지지 않는다.
여행메모
남애항 등 횟집… 송천마을 전통 떡
남애항 등 횟집… 송천마을 전통 떡
서울양양고속도로 양양나들목에서 빠지면 바로 양양읍내다. 대중교통으로는 서울고속버스터미널과 동서울터미널에서 버스가 운행한다.
하조대 바로 아래 20대 정도 주차할 수 있는 공간이 있다. 주차료도, 입장료도 없다. 하조대해수욕장과 전망대 쪽에 주차하고 걸어가도 된다. 기사문 해변은 서핑 마니아들이 많이 찾는다. 기사문 해변에서 10분쯤 거리에 있는 죽도 해변은 겨울철에도 서핑을 즐기는 이들로 북적인다.
하조대해수욕장 앞에 호텔, 모텔과 펜션 시설들이 있다. 양양국제공항 인근 설해원도 좋다. 7가지 럭셔리 타입에서 누리는 프라이빗한 쉼 ‘마운틴스테이’와 다채로운 쉼을 선물하는 최고급 타워형 객실 ‘설해온천’에서 묵을 수 있다.
중광정해수욕장에서 7번 국도를 건너면 한국검인정교과서협회 양양 연수원 ‘솔향기언덕’이 있다. 연수원 안 ‘카페 로그’는 도서 1만3000여권을 갖추고 있다. 넓은 책장과 책들이 인상적인 북카페다.
기사문항, 남애항 등에 횟집들이 있다. 상차림이나 메뉴는 비슷하다. 송천 떡마을에서는 전통 방식대로 떡메를 쳐서 손으로 빚어 떡을 만든다.
양양=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
