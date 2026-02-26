삼일절 맞아 ‘치열했던 만세 행진’ 강원도 양양… 동해에 떠오르는 태양처럼 강렬했던 ‘대한 독립 만세’

[And 여행]

강원도 양양군 현북면 기사문 해변 앞 삼형제바위 옆으로 오메가(Ω) 모양의 붉은 해가 솟아오르고 있다.

현산공원에 조성된 3·1만세운동 기념비.

유관순 열사 올케인 조화벽 지사를 기리는 거리.

만세고개 유적지에 태극기를 새긴 타원형 기념비 양쪽으로 만세고개 유래(왼쪽)와 당시 상황 및 희생된 애국지사들 이름을 담은 비가 세워져 있다.

송이등대와 오른쪽 멀리 보이는 하조대 애국송.

여행메모

기사문·죽도 해변 ‘서퍼들의 천국’

남애항 등 횟집… 송천마을 전통 떡



죽도 앞바다에서 파도를 기다리는 서퍼.