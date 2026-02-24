“최종 결정은 내 몫” 트럼프… 이란 공격 군 우려는 ‘가짜뉴스’
합참의장 신중론 보도 정면 반박
레바논 미 대사관 일부 철수 명령
도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란 공격과 관련해 군 내부에서 신중론이 나온다는 보도에 대해 “가짜뉴스”라고 비난하며 “결정은 내가 내린다”고 밝혔다. 워싱턴포스트(WP) 등이 댄 케인 합참의장이 탄약 부족과 아랍 동맹국의 지원 부족 등을 이유로 공격을 우려한다고 보도하자 즉각 반박한 것이다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “가짜 뉴스 언론에서 댄 케인 장군이 우리가 이란과 전쟁에 나서는 것에 반대한다는 보도가 나오고 있다”며 “100% 틀렸다”고 적었다. 그러면서 “케인 장군은 우리 모두와 마찬가지로 전쟁을 원하지 않는다. 하지만 만약 이란을 상대로 군사적 차원의 결정을 내리게 된다면 그것은 쉽게 승리할 수 있는 일이라는 것이 그의 의견”이라고 덧붙였다.
WP에 따르면 케인 의장은 지난주 트럼프 및 참모들과의 백악관 회의에서 미국의 탄약 비축량이 이스라엘 방어와 우크라이나 지원 등으로 크게 고갈돼 이란에 대한 대규모 작전이 어려움을 겪을 것이라는 의견을 냈다. 뉴욕타임스도 캐인 의장이 이란에서 검토 중인 작전이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전보다 훨씬 어려울 것이란 입장을 밝혔다고 전했다. 앞서 온라인 매체 악시오스는 “케인 의장이 이란에 대한 군사 작전이 상당한 위험을 수반할 수 있으며 특히 장기화된 분쟁에 휘말릴 가능성이 있다고 조언해왔다”고 보도했다.
케인 의장은 지난해 이란에 대한 ‘미드나이트 해머’ 작전과 지난달 마두로 대통령 체포 작전을 성공적으로 지휘하면서 트럼프의 신임을 얻었다.
하지만 트럼프는 “그는 이란을 공격하지 말아야 한다고 말한 적도 없고 ‘제한적 공습’이라는 가짜 주장에 대해서도 언급한 바 없다”며 “그는 오직 한 가지, 즉 ‘승리하는 법’만을 알고 있다. 그리고 명령이 내려진다면 그는 선두에서 이를 이끌 것”이라고 말했다. 트럼프는 “이란과의 잠재적 전쟁에 대해 지금까지 쓰인 모든 보도는 잘못됐으며 의도적으로 왜곡된 것”이라며 “최종 결정은 내가 내린다”고 경고했다.
트럼프는 지난 19일 이란에 대한 핵 협상 시한을 “10일이나 15일”로 제시하면서 협상이 결렬되면 “나쁜 일이 일어날 것”이라고 경고했다. 미 국무부는 23일 레바논 주재 미 대사관 비필수 외교 인력과 가족들에게 레바논을 떠날 것을 명령했다. 지난해 6월 이란 공습 직전에도 미국은 레바논 등 중동 지역 대사관 인력을 철수시킨 적이 있다. 미국과 이란은 26일 스위스 제네바에서 다시 만나 협상을 이어갈 예정이다.
