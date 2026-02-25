“눈 펑펑 내리는 날 물놀이라 신나요”… 겨울왕국 즐긴 영월 정선 청소년들
국민일보 청소년 꿈나래 겨울캠프
아동센터 61명 참가 “배움의 시간”
“하얀 눈이 펑펑 내리는 한겨울에 물놀이를 할 수 있어서 더 신나요.”
24일 오후 강원도 정선 하이원리조트 물놀이 시설인 하이원 워터월드 안으로 하늘색과 분홍색, 노란색 구명조끼를 입은 수십 명의 아이들이 쏟아져 들어왔다. 아이들은 교사들과 함께 삼삼오오 모여 기념사진을 남겼다. 가벼운 준비운동을 마친 아이들은 따뜻한 풀장 안으로 뛰어들었다.
강원도 영월 정선 지역아동센터에서 생활하는 청소년 61명과 인솔교사 14명 등 75명이 24~26일 하이원리조트에서 진행되는 제29회 국민일보 청소년 꿈나래 겨울캠프에 참가했다. 국민일보는 여행, 문화체험이 부족한 환경에 놓인 청소년들에게 다양한 체험 기회를 제공하고자 매년 2월 캠프를 열고 있다.
정선지역에는 이날 캠프에 참가한 청소년을 반기는 듯 하얀 눈이 종일 쏟아졌다. 김형기(14)군은 “온 세상이 하얗게 변해서 만화 ‘겨울왕국’에 온 것만 같다”며 “친구, 형들과 함께 맛있는 것도 먹고 물놀이도 할 수 있어서 정말 기분이 좋다”고 말했다.
김미정 정선지역아동센터협의회장은 “하이원리조트가 있는 지역에 살고 있지만 정작 아이들이 이곳에 올 기회가 많지 않다”며 “올겨울 야외활동을 하지 못했던 아이들이 개학을 앞두고 물놀이를 하고, 스키도 배울 수 있어서 완벽한 겨울방학이 된 것 같다”고 말했다.
아이들과 인솔교사들은 오후 내내 물놀이를 즐기며 잊지 못할 추억을 만들었다. 김창호(10)군은 “점심에 형들과 치킨과 돈가스를 먹었는데 정말 맛있었다”며 “처음으로 스키도 타게 되는데 재밌을 것 같다”고 말했다. 박재선 영월지역아동센터 센터장은 “아이들이 캠프를 앞두고 무척 설레는 것 같았다. 아이들에게 즐거운 추억과 값진 배움의 시간이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
이번 캠프는 강원랜드, 포스코홀딩스, 정엔지니어링, 청온가의 도움으로 마련됐다. 25일 하이원리조트 스키장에서 스키강습, 26일 하이원 스노우월드 체험 등으로 진행된다.
정선=글·사진 서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
