금값 뛰자 귀금속점은 절도 비상… 보안 신규계약 68%↑

최근 금·은 등 귀금속 가격 급등으로 귀금속점을 겨냥한 절도 우려가 커지자 관련 보안 솔루션 수요도 늘고 있다.
에스원은 귀금속점 점주들 사이에서 범죄를 사전에 차단하려는 움직임이 확산하면서 올해 1월 기준 귀금속점 보안 신규 계약이 전년 동기 대비 68% 증가했다고 24일 밝혔다. 기존 고객 중 보안 시스템을 인공지능(AI) 기반 솔루션으로 업그레이드하려는 수요는 같은 기간 180% 급증했다.
최근 금값은 고공 행진을 이어가고 있다. 국내에서는 순금 1돈(3.75g) 가격이 올해 처음으로 100만원을 돌파했다. 불과 1년 전 50만원대였던 가격이 배로 뛴 것이다.
이에 에스원은 귀금속점 맞춤형 AI 보안 솔루션 제공에 나섰다. 에스원 관계자는 “손님을 가장한 절도 범죄의 예방을 돕는 AI 기반 CCTV와 심야 시간 침입자를 찾는 초광대역(UWB) 감지기, 최대 3억원의 사후 보상을 지원하는 ‘스페셜보상 서비스’로 구성된다”고 설명했다.
AI CCTV인 ‘스마트 영상 관리 시스템(SVMS)’은 AI가 매장 영상을 실시간으로 분석해 매장 앞을 반복적으로 오가거나 매장 내 출입제한 구역에 진입하려는 외부인의 행동 등 이상 징후를 감지하고 점주 스마트폰으로 즉시 알림을 전송한다. 단순 녹화 및 사후 확인에 그쳤던 기존 CCTV와 달리 위험 징후의 선제적인 감시가 가능한 것이다.
UWB 감지기는 초광대역 레이더 방식으로 진열대나 쇼케이스 뒤에 숨은 침입자까지 정밀 탐지하며 유리파손 감지기와 연동돼 파손 시 즉각 경보가 작동한다. 스페셜보상 서비스는 무인 보안 가입 고객을 대상으로 도난·화재 피해 시 최대 3억원까지 보상을 지원한다.
