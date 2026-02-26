강릉시, 세계적 스포츠·마이스 중심 도시 도약 ‘정조준’

[이제는 지방시대]

6월 세계 마스터즈탁구선수권대회

10월 ‘교통올림픽’ ITS 세계총회 개최

총 975억 투입 도시 전반 인프라 구축

관광, 문화, 체험 등 콘텐츠도 확충

‘2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회’ 조직위원회 창립총회가 지난달 5일 서울 용산구 드래곤시티에서 열렸다. 정해천 대회 조직위원회 사무총장(왼쪽부터), 이태성 대회 공동조직위원장, 김홍규 강릉시장, 유승민 대한체육회장이 창립총회를 마친 뒤 기념촬영을 하는 모습. 오른쪽 사진은 ‘2026 강릉 ITS 세계총회’ 핵심 시설인 강릉컨벤션센터의 조감도. 강릉시 제공

강원도 강릉시가 세계적인 스포츠·마이스 중심 도시로 도약한다. 올해 세계마스터즈탁구선수권대회와 ‘ITS 세계총회’를 연이어 성공적으로 개최함으로써 강릉의 도시브랜드를 전 세계에 알리고 국제적인 위상을 한 단계 끌어올린다는 구상이다.



‘2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회’는 6월 5~12일 강릉올림픽파크 일대에서 열린다. 국제탁구연맹(ITTF)이 주관하는 1등급 국제 생활탁구대회다. 1982년 첫 대회 이후 2년마다 열리는 세계 최대 탁구 축제로 꼽힌다. 국내에서 대회가 열리는 것은 이번이 처음이다.



전 세계 탁구 동호인들이 한자리에 모여 남녀 단·복식과 혼합복식 등 5개 종목에서 실력을 겨룬다. 대회기간 100개국에서 4000여명이 대회에 참가할 것으로 예상된다. 대회조직위원회는 지난해 2월 출범했다. 김홍규 강릉시장과 이태성 대한탁구협회장이 공동위원장을, 현정화 전 대한탁구협회 부회장이 집행위원장을 맡아 대회를 준비하고 있다. 2018 동계올림픽대회, 2024 청소년동계올림픽대회를 성공적으로 치른 강릉시는 이 대회를 통해 국제 스포츠 도시로서의 위상을 한 단계 더 높일 계획이다.



‘교통올림픽’으로 불리는 2026 강릉 ITS 세계총회는 10월 19~23일 강릉컨벤션센터와 강릉 올림픽파크 일대에서 ‘이동성을 넘어 하나 되는 세계’를 주제로 열린다.



이 행사는 지능형교통시스템(ITS) 분야 전시 및 학술회의다. 전 세계 90개국에서 관련 전문가 2만명과 관람객 등 20만명이 강릉을 찾을 전망이다. 교통 관련 사업가, 연구자, 기업인, 정보기술(IT) 및 인공지능(AI) 분야 전문가들이 모여 미래교통기술의 최신 성과를 공유한다. 국내외 기업들의 교류, 파트너십은 물론 세계 시장에 진출할 기회의 장이 될 것으로 기대된다.



지난해 10월 출범한 조직위원회는 완벽한 총회 개최를 위해 총력을 기울이고 있다. 김 시장과 김윤덕 국토교통부 장관이 공동총회장을, 함진규 한국도로공사 사장이 조직위원장을 맡았다. 시는 지난해 9월부터 행정지원단을 구성해 31개 부서와 관계기관이 총회를 준비 중이다.



총회 핵심시설인 강릉컨벤션센터 공정률은 73%다. 공사는 7월 초 준공을 목표로 순조롭게 진행 중이다. 2500명 이상이 동시에 회의에 참여할 수 있는 강원도 최초의 대형 국제회의 시설이다. 국제회의·전시·비즈니스 교류를 아우르는 복합 마이스 인프라의 중심 역할을 맡게 된다.



전시 공간은 2018 동계올림픽 빙상경기장인 강릉스피드스케이팅경기장과 강릉아레나를 활용한다. 강릉의 경쟁력인 ‘올림픽 레거시’를 적극 활용한다는 방침이다.



기업 참여도 순조롭다. 전체 424개 전시 부스 중 360개가 판매됐다. 국내외 교통, 모빌리티, IT, AI 관련 기업들의 참여 문의도 꾸준히 이어지고 있어 ‘완판’ 기대감이 높다.



시는 ITS 세계총회 유치를 계기로 총 975억원을 투입해 도시 전반에 관련 인프라를 구축하며 교통, 안전, 이동 환경의 체질 개선을 본격화하고 있다. 스마트 교차로와 횡단보도, 긴급차량 우선신호, 관광형 자율주행차 운행, 실시간 신호정보 내비게이션 등 다양한 사업을 펴고 있다.



특히 ITS 세계총회 이후 강릉컨벤션센터를 중심으로 고부가가치 마이스산업을 본격 육성한다. 지난해 10월 관련 조례를 만들어 컨벤션센터를 즉시 활용할 수 있는 제도적 기반도 마련했다.



여기에 관광, 문화, 체험 콘텐츠도 확충된다. 오죽헌 전통뱃놀이, 달빛품은 호수정원, 환상의 호수, 달빛 아트쇼, 안목 죽도봉 스카이밸리, 경포파크골프장 등이 올해 모두 완공된다. 경포호 환경개선사업(분수), 강릉 EYE360 전망대, 케이블카, 주문진 향호 국가·지방정원 등도 추진 중이다.



김홍규 강릉시장

“2030년 세계 100대 관광명소, 2040년 세계 100대 관광도시 목표”





김홍규(사진) 강릉시장은 25일 국민일보 인터뷰에서 "세계마스터즈탁구대회, ITS 세계총회를 계기로 성장할 마이스, 스포츠 산업을 강릉의 미래 성장 동력으로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.



김 시장은 "2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회는 국제탁구연맹 설립 100주년을 맞는 뜻깊은 해에 열려 그 의미를 더한다"며 "문화체육관광부, 강원도, 대한탁구협회와 유기적인 협력체계를 구축해 대형 국제행사의 성공적인 출발을 이끌겠다"고 말했다.



이어 "2026 강릉 ITS 세계총회 역시 강릉컨벤션센터 완공, 전시 부스 판매 등 준비사항을 꼼꼼히 점검하고 있다"며 "국토교통부, ITS코리아, 한국도로공사 등 관계기관과의 협업을 강화해 완성도 높은 대회를 만들겠다"고 설명했다.



강릉은 국제행사를 성공적으로 치르며 축적한 경험과 노하우, 시민 참여 역량을 내세운다는 계획이다. 앞서 강릉시는 2018 동계올림픽대회, 2023 세계합창대회, 2024 강원청소년동계올림픽대회 등을 개최했다.



시는 올해 대회의 성공적 개최를 통해 2030년 세계 100대 관광명소, 2040년 세계 100대 관광도시에 진입한다는 목표도 세웠다. 김 시장은 "시민과 자원봉사자의 따뜻한 환대와 헌신은 그동안 강릉에서 치러진 각종 대회의 성공을 이끈 원동력이었다"며 "'친절·정직·깨끗한 강릉 만들기' 글로벌 관광 범시민 캠페인을 통해 환대, 질서, 청결 문화를 실천할 수 있는 범시민 공감대도 넓혀가고 있다"고 말했다.



그는 "강릉시 1900여 공직자와 함께 두 대회를 모두 성공적으로 마무리해 강릉을 세계적인 관광도시로 도약시키겠다"고 강조했다.



강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr



